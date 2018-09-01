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Dünya

Kosaçev: Zaharçenko'nun ölümü Minsk sürecini olumsuz etkileyecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Eylül (DHA) – Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko’nun ölümünün Minsk sürecini olumsuz etkileyecek “korkunç bir haber” olduğ

01 Eylül 2018 14:11

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 1 Eylül (DHA) – Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko’nun ölümünün Minsk sürecini olumsuz etkileyecek “korkunç bir haber” olduğunu söyledi.
Kosaçev yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bu, Minsk anlaşmalarının gerçekleşme süreci açısından korkunç bir haber. Bu durumda suç hatta terör suçu işlendiği zaman aceleci sonuçlara vararak soruşturma sürecine engel olmamak gerekir.
“Bunu yapanların Donbass’da barış ve siyasi barış sürecini istemediği ortada. İyi bir insan olarak bildiğim Zaharçenko’ya, en iyi sözlerimi iletmeden duramam. Kendi yaşamını kendisi için yaşamadı, yaşamını vatandaşlarının özgürlüğü ve güvenliğine adadı. Bu terör saldırısının bahanesi olamaz.”

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