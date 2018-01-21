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Dünya

Kosaçev, ABD'yi Türkiye'yi kışkırtmakla suçladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye'nin Suriye askeri operasyonunu başlatmasının ABD'nin kışkırtıcı faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu belirtti

21 Ocak 2018 02:27

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Ocak (DHA) - Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Türkiye\'nin Suriye askeri operasyonunu başlatmasının ABD\'nin kışkırtıcı faaliyetlerinden kaynaklı olduğunu belirtti.
Facebook hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Kosaçev, \'\'Çok yönlü ve son derece zor olan bu çatışmanın yeni kayıplara yol açmasının yanı sıra, bu gelişmeler Türkiye\'nin de garantörü olduğu ve zaten zor geçen barış sürecini baltalayabilir\'\' dedi.
Ankara\'nın Kürt halkıyla uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklarının olduğunu söyleyen Kosaçev, askeri operasyonun Washington\'un kışkırtıcı faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu.
Kosaçev şu şekilde devam etti:
\'\'Suriye\'de defalarca olduğu gibi bu ülkede çeşitli gruplar vasıtasıyla dış aktörler faaliyet gösteriyorlar, bu da ulusal barış sürecini olumsuz etkiliyor. Rusya bu konuda ihtiyatlı davranmalı ve Suriye\'nin resmi yönetiminin yaklaşımına göre hareket etmelidir.\'\'

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