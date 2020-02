‘Koşabiliyorken Koş' projesi ile herkes karate yapıyor

Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Genel Müdürlüğü’nün uygulamaya koyduğu ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi ülkenin dört bir köşesine yayılıyor. Uzman antrenörlerin eşliğinde halka sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla sürdürülen proje kapsamında Trabzon’da her yaştan 60 karatecinin katılımıyla ‘Yaşam boyu spor’ temalı Dan eğitim semineri düzenlendi, her yaştan insanın karate sporu yapabileceği mesajı verildi.

Kentte, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan ‘Koşabiliyorken koş’ projesi kapsamında Türkiye Karate Federasyonu, faaliyet programında yer alan Dan eğitim semineri organize edildi. Beşirli Tenis Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu\'nda düzenlenen etkinlikte Türkiye Karate Federasyonu Eğitim Kurulundan Cengiz Deniz, Vedat Yolay, Bayram Yaman ve Hasan Kılıç bilgilerini katılımcılar ile paylaştı. Projede sporculara ve katılımcılara hareketli bir yaşam ve aktivitesinin sağlık üzerindeki pozitif etkisinin önemi vurgulandı, yaşam boyu sporun gerekliliği anlatıldı. Trabzon, Rize, Giresun, Samsun, Artvin, Bayburt ve Erzincan bölgelerinden antrenör ve üst düzey 60 sporcunun katıldığı ekinlikte Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen antrenörler ayrıca yeni oyun kurallarının yanı sıra ‘Kata’ ve ‘Kumite’ de uygulanacak olan yeni antrenman teknikleri ve ‘Dan’ sınav konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alındı.

‘SPOR KÜLTÜRÜ OLUŞTURMALIYIZ’

Seminer, katılımcı 55 yaşındaki Vedat Yolay ile 10 Yaşındaki Miraç Akbayrak birlikte tamamlanarak, 7’den 70’e her yaştan insanın karate sporu yapabileceği mesajı da verildi.

Organizasyona ilişkin konuşan Ortahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ecvet Kurt, Trabzon’un gerçek bir spor şehri haline geldiğini söyledi. Kurt, \'\'Amacımız her yaş kategorisinden vatandaşa, spor yaptırmak. Sporu yaygınlaştırıp, hayatın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için insanlarda spor kültürü oluşturmalıyız. Bu alanda bir spor adamı olarak ciddi projelerimiz var ve bunları uygulamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bulunduğumuz konumun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla vatandaşlara, sağlıklı ve hareketli yaşamın önemi ile bilinçli sporla ilgili olduğu konusunda bilgilendirmeler ve faaliyetler yapıyoruz. Her gün bir etkinliğimiz var. Şehirde yaşayanından, köylüsüne, öğrencisinden, engellisine, çocuklardan, yaşlısına, memurundan işçisine kadar herkesi sporla buluşturmaya çalışıyoruz\'\' dedi.

