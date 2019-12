Koş Noel baba koş

Her yıl Noel’den önce gerçekleşen ‘Noel baba koşusu’ bu yıl da tüm dünyada oldukça renkli geçti.



İngiltere’nin başkenti Londra’da Noel baba kostümleri giyen her yaştaki Londralılar, önce sabahın erken saatlerinde Leicester meydanında toplandı, ardından ‘alternatif görüntüsüyle’ bilinen Camden Town semtine yürüdü. Noel baba koşusu Amerika’nın birçok kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. ABD’nin başkenti Washington’da, New York’ta ve Boston’da toplananlar da kırmızı beyaz Noel baba kostümleri içinde koştular. İskoçyalılar, ‘Büyük İskoç Noel Baba Koşusu’ etkinliği kapsamında Edinburg şehrinde buluştu. Binden falza Güney Koreli de, Seul şehrinde düzenlenen ‘Noel Baba Maratonu’nda 10 km. koşarak geleneğe katıldı. Neol babalar, Peru’nun başkenti Lima’da ve Fransa’da Issy Les Moulneaux ve Nice’te de koştu.

Japonya’nın Tokyo şehrinde oyuncak firmaları, 100 kadar Noel babayla sokaktaki çocuklara oyuncak dağıttı.