Koryürek'in ölümüne neden olan sürücüye para cezası

Şişli'de gazeteci Cüneyt Koryürek'e aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücü Nevzat Aslan, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu cezayı 14 bin 600 TL adli para cezasına çevirdi.

Şişli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Aslan ile avukatı Mehmet Sadık Avcı katıldı. Duruşmada, Koryürek'in oğlu müşteki Mehmet Koryürek ve avukatı Sadık Durak da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Mehmet Koryürek, daha önceki duruşmalarda dosyanın yeniden Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini talep ettiklerini, ancak bu taleplerinin kabul edilmediğini hatırlattı.

Trafik kaza tutanağında sürücünün en az yüzde 40 oranında hız limitini aştığının belirtildiğini kaydeden Koryürek, şunları söyledi:

"Orada en fazla 50 kilometre hız yapılabilecekken, 70 kilometre gibi bir hızla gidilmiştir. Buradan, sürücünün yola gerektiği kadar dikkat vermediği anlaşılmıştır. Sürücü, yolun sağından soluna geçmekte olan yayayı, yola gereken dikkati vermiş olsaydı görebilirdi. 200 kemikten 100'ünün kırık olması ve araç üzerindeki hasarlar, sanığın hızlı gittiğini göstermektedir."

Koryürek'in avukatı Durak da kazadaki kusur oranlarının yeniden tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini isteyerek, bunun kabul edilmemesi durumunda sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve indirim nedenlerinin uygulanmamasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Nevzat Aslan ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Vicdanım rahat, kaza olmaması için elimden geleni yaptım" diye konuştu.

'Temyize gideceğiz'

Duruşmada kararını açıklayan hakim Meral Tokat, sanığın, eylemine uyan TCK'nın 85/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi nazara alınarak 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Suçun işlenmesindeki özelliklere göre, TCK'nın 50. maddesinin 1 ve 4. fıkraları uyarınca, verilen hapis cezasının paraya çevrilmesine hükmeden hakim Tokat, cezayı 14 bin 600 TL adli para cezasına çevirdi.

Hakim Tokat, ayrıca sanık Aslan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konulmasına da karar verdi.



Mehmet Koryürek, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, kararı temyiz edeceklerini söyledi.