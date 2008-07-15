Koryürek fotoğraf sergisi

Yapı Kredi Kültür Merkezi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, 2008 Pekin Olimpiyatları öncesinde Cüneyt E. Koryürek sergisine ev sahipliği yapıyor.



Yapı Kredi Kültür Merkezi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, 2008 Pekin Olimpiyatları öncesinde, hayatını olimpiyatlara ve Türk atletizminin gelişmesine adamış çok yönlü bir insan olan Cüneyt E. Koryürek sergisine ev sahipliği yapıyor.



'Atletizme Adanmış Bir Yaşam: Cüneyt E. Koryürek: Türkiye'nin Olimpiyat Serüveni’ adlı sergi 25 Temmuz- 10 Ağustos 2008 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.