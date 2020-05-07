Koruyucu ekipman eksikliğine dikkat çeken hemşireye Trump'ın yanıtı "Sizin için tek tük ama pek çok kişi öyle demiyor" dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle Oval Ofis'e gelen bir hemşirenin kişisel koruyucu ekipman eksikliği konusundaki açıklamalarına karşı çıktı. Koronavirüs mücadelesinde tek tük koruyucu ekipman bulabildiklerini anlatan hemşireye Trump, "Sizin için tek tük fakat pek çok kişi için öyle değil" dedi.

Bir muhabir Beyaz Saray'daki Hemşireler Günü etkinliğine katılan hemşirelere yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını süresinde kişisel koruyucu ekipmanlarının yeterli olup olmadığını sordu. ABD Uygulayıcı Hemşireler Birliği Başkanı Sophia L. Thomas, "Bence tek tük. Ülke genelinde meslektaşlarımla konuşuyorum, gördüğüm kadarıyla bazı bölgelerde yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman yok" dedi.

Thomas, "Okulda aldığımız enfeksiyondan korunma önlemleri arasında hasta başına bir koruyucu ekipman kullanmamız gerektiğini öğrenirdik. Bu başka bir zaman" dedi ve birkaç hafta boyunca tek bir N95 maske korumak zorunda kaldığını söyledi.

Trump, hemşire Thomas'ın açıklamalarına karşı çıkarak "Sizin için tek tük ama çok sayıda insan için değil" dedi. Hemşirenin "Size katılıyorum" yanıtı vermesi üzerine Trump, "Çünkü ben zıttını duydum. Pek çok sağlık çalışanının koruyucu ekipmanlarla dolu olduğunu duyuyorum. Geçen yönetimde bunlar yoktu." dedi.