Koruyucu aile skandalı: Tecavüze uğradı, hamile kaldı, kürtaj yaptırıldı!

Sivas'ta 46 yaşındaki H.S.'nin koruyucu aile olarak yanına aldığı 3 çocuktan 15 yaşındaki C.C.'yi 11 yaşındayken ilişkiye girerek hamile bıraktığı ve gizlice bebeğini aldırdığı ileri sürüldü. Olayın ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturmada H.S. tutuklanırken, kürtaj yaptığı ileri sürülen doktor hakkında da soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta yaşayan H.S. ve S.S. çifti, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 2004 yılında 6 yaşındaki U.A, 2008 yılında 9 yaşındaki C.C. ve 2010 yılında ise 8 yaşındaki S.Ş. adlı çocuklara koruyucu aile oldu. Görme sorunu nedeniyle memurluktan malulen emekli olduğu öğrenilen H.S., iddiaya göre korumak için aldığı çocuklardan C.C.'yle 2010 yılında cinsel ilişkiye girdi.

Hamile kalınca kürtaj yaptırdı

Bu ilişki sonrası küçük kız hamile kaldı. Hamilelik karnının ağrıdığını söyleyen kıza eczanede test yapılmasıyla anlaşıldı. İlgili kuruma haber verilmeden H.S. tarafından kentteki özel bir tıp merkezine götürülen C.C.'nin 8 haftalık olan bebeği, doktor H.V.G. tarafından kürtajla alındı.

Bebek aldıran kız çocuğu ailenin yanında kalmaya devam etti. Bu süre içinde iddiaya göre H.S. onunla cinsel ilişkiye girmeyi sürdürdü.

Eşine sorunca olay ortaya çıktı

Eraydın Aytekin ve Halife Yalçınkaya’nın DHA’daki haberine göre, skandal olay, iddiaya göre H.S.'nin verdiği ifadelere göre ilginç bir şekilde ortaya çıktı. Buna göre H.S. bir gece uyuduğu sırada yatağına gelen ve karanlıkta eşi zannettiği kişiyle ilişkiye girdiğini söyledi. Ertesi sabah eşi S.S.'ye gece ilişkiye girdiği kişinin kendisi olup olmadığını sorduğunda C.C. ile ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine C.C. koruyucu annesi S.S.'ye olayı anlatarak, eşiyle çok uzun zamandan biri ilişki yaşadıklarını söyledi. Olayın ortaya çıkması üzerine evden kaçan C.C. Malatya'da yaşayan öz annesi R.C.'nin yanına giderek durumu anlattı.

Paniğe kapıldılar

Koruyucu aile de anne R.C.'yi arayarak görüşmek istedi. Anne R.C.'nin, görüşmeyi reddederek koruyucu aileden şikâyetçi olacağını söylemesi üzerine, endişeye kapılan H.S.ve S.S. çifti geçen 14 Temmuz'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurarak birim görevlilerine yaşananları anlattı.

Çocuklar elinden alındı

Kurumda yapılan koruyucu aile komisyon toplantısı sonucunda H.S. ile hamilelik sürecini sonlandırdığı iddia edilen doktor H.V.G. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması; ailenin yanında bulunan biri erkek 3 çocuğun alınarak kurumun yurtlarına yerleştirilmesi; H.S. ve S.S. çiftinin koruyucu aile statülerinin sonlandırılmasına karar verildi.

Ayrıca H.S. ve S.S. çiftinin kendi öz çocukları olan 7 yaşındaki E.S.'nin de aileden alınması yönünde soruşturma başlatılması istendi.

Koruyucu baba tutuklandı

Komisyon toplantısında alınan kararlar çerçevesinde koruyucu baba H.S. ve doktor H.V.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın ifadesini aldığı H.S. geçen hafta tutuklanarak cezaevine konuldu. H.S.'nin verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği, bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İfadesi alınan C.C. ise ailenin yanında kalmaya başladığı tarihten itibaren H.S. ile ilişki yaşadıklarını, aldırdığı bebeğin de H.S.'den olduğunu, sonraki tarihlerde de ilişki yaşamaya devam ettiklerini anlattı.

Doktor: Kimden hamile kaldığını söylemedi

Kadın Doğum Uzmanı doktor H.V.G. ise savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. DHA'nın görüştüğü doktor H.V.G. olay tarihinde söz konusu kişinin kendilerine gelerek koruyucu aile olduğunu, yanında kalan kızın okulda yaşadığı bir ilişki nedeni ile hamile kaldığını ve bebeği aldırmak istediklerini söylediğini anlattı.

Çalıştığı tıp merkezi yöneticilerinin de yönlendirmesiyle aileden koruyucu aile olduğuna dair yazı getirmelerini istediğini anlatan H.V.G., yasal olarak 18 yaşından küçüklere kürtaj için vasi izni gerektiğini, koruyucu ailenin de bu statüde kabul edilmesi nedeniyle işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. Çalıştığı kurumun resmi değil, özel sektör olması nedeni ile de her hangi bir kuruma işlemle ilgili bilgi vermediğini söyleyen H.V.G. genç kızın o dönem kimden hamile kaldığını ise ısrarlara rağmen 'Bilmiyorum' diyerek söylemediğini iddia etti. Mağdur C.C.'nin şu an öz annesinin yanında bulunduğu öğrenildi.

3 çocuk için 1950 lira bakım ücreti

Koruyucu Aile Yönetmeliği gereği H.S. ve S.S. çiftinin yanlarında aldığı 3 çocuğun her biri için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden 650 lira olmak üzere toplamda 1950 lira aylık bakım ücreti aldığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ise konu hakkında her hangi bir açıklama yapmadı.