-Korutürk: Hükümet halk hareketlerini yönlendiriyor TBMM (A.A) - 15.12.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk, Hükümetin, cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümetin yapmadığı şekilde, yabancı ülkelerin muhalefetini, iç politikasını, halk hareketlerini yönlendirdiğini ileri sürdü. TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bütçeleri üzerindeki görüşmelerde CHP Grubu adına İstanbul Milletvekili Osman Korutürk söz aldı. Korutürk, sıfır sorun iddiasıyla yürütülen Türk dış politikasının, sis perdesi arkasında yürütülen bir siyasete dönüştüğünü savundu. Korutürk, Hükümetin, birçok uluslararası konuda, ani ve duygusal tepkiler vererek, açık ve sert ifadelerle pozisyon aldığını, daha sonra yapılan baskılar karşısında tutum değiştirerek, başta karşı çıktığı her şeyi kabul ettiğini öne sürdü. Hükümetin, cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümetin yapmadığı şekilde, yabancı ülkelerin muhalefetini, iç politikasını, halk hareketlerini yönlendirdiğini iddia eden Korutürk, ''Hükümet, oralardaki karışıklıklarda doğrudan taraf olmak gibi vahim müdahaleler içine girmiştir'' dedi. Türk dış politikasının bu dönüşümün, Batı camiası tarafından fırsat olarak değerlendirildiğini savunan Korutürk, Suriye'ye yönelik operasyonlarda Türkiye'nin ön cephe olarak kullanılmasını teşvik eden bir eğilimin ortaya çıktığını öne sürdü. Korutürk, ''Suriye rejimi öteden beri terör örgütleriyle irtibatta olan bir devlettir. Başbakanın, Dışişleri Bakanı'nın ve Hükümetin, Suriye rejimine yönelik tutum, eylem ve söylemlerinin, bu rejimi Türkiye'deki terör olaylarını azdırmaya yöneltebileceğini değerlendirilmekte midir?'' diye konuştu.