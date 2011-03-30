Korutürk: ABD Türkiye'de demokrasiyi sorguluyor

Yıldız Yazıcıoğlu / WASHİNGTON

y.yazicioglu@yahoo.com





CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk, parti heyetinin Washington'daki ikinci gününü değerlendirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD tarafında merakla izlendiğini ve davet edildiğini belirtti. Korutürk, basın özgürlüğünün ihlal edildiğine yönelik son gelişmelerin ardından ABD'de “Türkiye'de neler oluyor” sorularının arttığını söyledi.



CHP heyeti üyeleri Osman Korutürk, Faik Öztrak ve Umut Oran, Washington ziyaretlerinin ikinci gününde Kongre ağırlıklı temaslarını tamamladıktan sonra basın toplantısı düzenlediler.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Korutürk, Washington'da iki gündür, öncelikle, CHP kimliğiyle geçmişte doğrudan temaslar olmaması nedeniyle partileri hakkında başka kesimlerce oluşturulmuş "kötü imaj yerine gerçek CHP"yi anlattıklarını ifade etti. Oran da, dünyanın Türkiye'yi tek sesten duymaması gerektiğini ve bu nedenle CHP'nin kendi görüşlerini sadece ABD değil, dünyaya anlatmayı amaçladığını söyledi.

CHP heyetine 'Yahudi lobisi' sorusu





Heyetin temasları için, bir yandan "CHP Amerika'yı hatırladı", buna mukabil "ABD, Türkiye'de muhalefet partisi olduğunu anımsadı" değerlendirmesini yapabiliriz.



CHP heyetinin Washington'da yaptığı temaslara hükümeti destekleyen çevrelerce nasıl tepki verileceğine ilişkin ipuçlarıysa basın toplantısında kendini gösterdi. Bu bağlamda, CHP heyetine yöneltilen "Kongre'deki görüşmelerinizi ayarlarken Yahudi lobisinden destek aldınız mı" sorusu dikkat çekiciydi. Korutürk, görüşmeleri ayarlamak konusunda Yahudi lobisinden destek almadıklarını belirtirken, Yahudi sivil toplum örgütleriyle görüşmelerinde de İsrail - Türkiye ilişkilerini değerlendirdiklerini açıkladı. Yahudi çevrelerinde CHP ya da başka bir siyasi parti eksenli bir yaklaşım görmediklerini, genel olarak Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye yönelik arayış olduğunu kaydeden Korutürk, görüşmelerde Mavi Marmara Gemisi olayından dolayı öncelikle İsrail'in telafi etmesi gereken meseleler olduğunu vurguladıklarını da sözlerine ekledi.



Basın toplantısında yöneltilen benzer bir soru da, Korutürk'ün "Türkiye'de iktidara talip ve güvenilir bir alternatifiz" sözü üzerine gündeme geldi. "Amerika için güvenilir bir alternatif misiniz" diye yöneltilen soruya Korutürk, "Hayır, ne münasebet, Türkiye için güvenilir bir alternatif. Amerika için güvenilir bir alternatif olmak CHP'nin hiçbir şekilde aklına gelecek birşey değil. Bizim çözümlerimiz Türkiye için" karşılığını verdi.



Washington'da hükümet üyelerine, AKP'li milletvekillerine, resmi görevi olmamasına karşın resmi heyet üyesi olarak ABD ziyaretlerinde yer alan AKP'lilere ya da düşünce kuruluşlarında konuşmacı olarak sahne alan AKP'li danışmanlara "Neden geldiniz" sorusunu yönelttiği görülmemiş çevrelerce CHP'ye yöneltilen sorular not edilmeye değerdi. T24 muhabiri olarak Korutürk'e yönelttiğim, "Kılıçdaroğlu'nun gelecekteki olası ziyareti konusunda ya da sizin ABD ile temaslarınızda 'Amerika'dan icazet alınıyor' suçlamasından endişe ediyor musunuz" sorusuna şu yanıtı aldım:



"Bizim hiç kimseden icazet almaya ihtiyacımız yok. Biz hiçbir memleketten icazet alacak Biz kendi halkımızdan seçimlerde icazet alırız. Biz Türkiye'yi güçlü ve büyük ülke olarak gören bir siyasi partiyiz. Türkiye'deki başka siyasi parti liderlerini de buradan icazet almaktan tenzih ederiz. Türkiye'nin partileri, yöneticileri Türkiye'den icazet alır."





'Türkiye rol model görülmüyor'





Bu arada ABD Kongresi'ndeki temaslarında, "çok şaşırtıcı" olmasına ve 24 Nisan tarihi de yaklaşmasına karşın Ermeni meselesine ilişkin yorum gelmediğini kaydeden Korutürk, ilk gün olduğu gibi basın özgürlüğü başta olmak üzere Türkiye demokrasisi üzerine sorular geldiğini anlattı. Korutürk, "Herkes Türkiye'de neler oluyor, diye soruyor" dedi.



Türk demokrasisindeki gerileme iddialarına ilişkin olarak pek çok veriye ABD tarafında görüştükleri kişilerin de sahip olduğunu vurguluyan Umut Oran da, "Belki iktidar değişikliğine, tek parti oluşuna (AKP Hükümeti'ne) bir umut olarak bakılıyordu. Bu değişim faydalı hale geleceğine Türkiye'de tam tersi bir statüko partisi oluşmuş durumda. Sadece 'ben' diyen bir parti ve bir Başbakan olmuş durumda. Dolayısıyla şu anki Türkiye'nin 'rol model' olacak bir performansı ortada yok. ABD'de o izlenim yok" diye konuştu.





'Libya'da zikzak yapıldığı düşünülüyor'





ABD tarafında Türkiye'nin Libya politikasının da baştan beri "zikzaklı" bulunduğu yönünde görüşler dinlediklerini açıklayan Korutürk, "Türkiye'nin Mısır konusunda verdiği hızlı tepkiyi Libya'da vermediği bize aktarıldı" dedi.