Bu yıl 3.’sü düzenlenen Dünya Korunma Günü “Senin Hayatın, Senin Sesin: Korunma Hakkında Çekinmeden Konuş” sloganıyla kadınları, planlanmayan hamilelikler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmaları konusunda bilinçlendiriyor.

Kampanya, kadınların korunma yöntemlerine ilişkin en doğru ve güncel bilgileri alabilmek ve kendilerine en uygun korunma yöntemini belirleyebilmek için doktora danışmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Korunan kadın bilinçli kadın

Dünyada, ESC(Europian Society of Contraception), IPPF(International Planned Parenthood Federation), USAID (United States Agency International Development),Marie Stopes International gibi birçok büyük dernek ve sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen “Dünya Korunma Günü” Türkiye’de de Türkiye Aile Planlaması Derneği tarafından destekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda TAPD tarafından başlatılan “Korunan Kadın Bilinçli Kadın” kampanyası da aynı amaca yönelik hazırlanan bir bilinçlendirme kampanyası.

Türkiye’de, her yıl 1,9 milyon gebelik gerçekleşmekte, bunların 550.000'i yani yüzde 30'u istenmeyen gebelik. 350.000 gebelik kürtajla sonuçlanıyor. 6000 çocuk sokakta yaşıyor. Her 5 çocuktan 1 tanesi okuma yazma öğrenemiyor.

İlköğretim çağındaki 1.4 milyon çocuk, okula gidemiyor. Kimsesiz çocuk sayısı 800 bin civarında. Her yıl ortalama 500 bebek sokağa bırakılıyor. 4 milyonu aşkın çocuk küçük yaşlardan itibaren çalışmaya mecbur kalıyor. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda toplam 14.398 çocuk barınıyor.

Aile planlamasına ilişkin yürütülen bu kampanyaların bir diğer hedefi de, gençleri bilinçlendirerek gelecek nesillerin bu olumsuz hikayeleri yaşamasını önleyebilmek.

Türkiye Aile Planlaması Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu, kürtajın bir korunma yöntemi olmadığını söyledi. Şatıroğlu şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre yeryüzünde her yıl yaklaşık 40 milyon gebelik yaşanmakta bunların yüzde 30’u planlanmamış gebelik olmakta ve tüm gebeliklerin yüzde 12’si (4,8 milyon kürtaj ile sonlandırılmaktadır. Unutmayın Kürtaj bir korunma yöntemi değildir, bu nedenle aile planlaması etkin yöntemlerini kullanın ki, lüzumsuz cerrahi müdahalelerden kaçınılabilsin.”

Prof. Şatıroğlu, “En iyi yada en etkin doğum kontrol yöntemi her kullanıcının özelliğine göre değişir. Her bireyin vücut özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanacağı yöntem tıbbi bilgiler ışığında belirlenmelidir. Modern doğum kontrol yöntemlerinin tercih edilmesinin bir sebebi de etkin korunmanın yanı sıra sağladığı ekstra faydalardır. Örneğin, uzun süre ve düzenli doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda “yumurtalık ve rahim kanseri” nin daha az görüldüğü ortaya çıkmıştır” diyerek konunun önemine dikkat çekti. Ve mutlaka “doktorunuza danışınız” mesajını verdi.