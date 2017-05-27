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Yaşam

Korumaya alınmıştı; Antalya'da 900 yıllık kilisenin haç figürü çalındı

Kilisenin girişinde Noel Baba, Meryem Ana ve İsa figürü de yer alıyor

27 Mayıs 2017 18:30

Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti yakınlarında, Bizans döneminden kalma kilisenin batı girişinde bulunan haç figürü çalındı. 

2010 yılındaki kazılarda ortaya çıkarılan kilisenin, o tarihlerden itibaren ‘etrafının güvenli hale getirilerek korumaya alındığı, 5 buçuk metre derinde olması nedeniyle üstünün yağmur suyuna karşı örtüldüğü ve ziyarete kapatıldığı’ belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Demre Kaymakamı Murat Uz, şunları söyledi:

"Üzücü bir olay. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Antik şapel, Myra Antik Kenti’nin dışında. Olayı güvenlik görevlileri kontrol sırasında fark etmiş. Gerekli açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacaktır.”

Kilisenin girişinde Noel Baba, Meryem Ana ve İsa figürü de yer alıyor.

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