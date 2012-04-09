Korumaya alınan Ali'nin annesi ve arkadaşı işkenceden tutuklandı

Ailesinden gördüğü işkenceden kaçarak karakola sığınan 6 yaşındaki Ali'nin yaşadığı dram Sevgi Evleri'nde bitti. Adana Emniyeti'ne bağlı ekipler, ellerinde fotoğraf, sokak sokak dolaşıp 750 kişinin ifadesine başvurarak anne H.E.'yi buldu. Ali'yi nikâhsız birlikteliğinden dünyaya getiren anne ile erkek arkadaşı, 'küçük çocuğa eziyet' suçundan tutuklandı.

Zaman'ın haberine göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde işkenceden kaçarak polise sığınan 6 yaşındaki Ali, Sevgi Evleri'nde yeni bir hayata başladı. Hakkında sadece adının Ali olduğu ve abisi tarafından darp edildiği öğrenilen küçük çocuğun ailesinin bulunması için başlatılan çalışma sonuç verdi. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak sokak gezerek vatandaşlara çocuğun fotoğrafını gösterdi. Bu yöntemle anne H.E.'ye (42) ulaştı.

Ali'nin, H.E.'nin nikâhsız birlikteliğinden olduğu ve kadının o kişiden ayrıldığı öğrenildi. Çocuğa işkence ettiği belirlenen anne ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ömer T. (31) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğa işkence olayına anında el koyan ve konuyla bizzat ilgilenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Ali'nin koruma altına alındığı Sevgi Evleri'ni ziyaret etti. Burada küçük çocuk ve annesiyle görüşen Şahin şöyle konuştu: "Ali'nin gece yarısı bir polis memuru tarafından bulunmuş olmasına şükrediyorum. Bundan sonra bütün şefkatimizle Ali'nin yanında olacağız. Anne de ruhsal çöküntü içerisinde. İkisi için de gerekli tedaviyi takip edeceğiz."

Ali örneğinin, hükümet programına konulan 'Aile Sosyal Destek Uzmanlığı' sisteminin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirten Şahin, bu uygulamayla ilgili pilot bölge seçilen Kırıkkale ve Karabük'te iki ayrı model üzerinde çalıştıklarını şu sözlerle anlattı. "Her ailenin nasıl bir aile hekimi varsa, bir Aile Sosyal Destek Uzmanı olduğu zaman, tesadüfen gece saat 2'de bir polis memurunun inisiyatifiyle süreci yönetmemiş olacağız. İşin başında sosyal devlet olarak koruyucu, önleyici tedbirlerini almış ve buna göre tüm tedbirlerini almış yeni bir yapının çalışmasını devam ettiriyoruz." Sistem tamamlandığı zaman birçok sorunu çözecek temel politikayı oluşturmuş olacaklarını ifade eden Şahin Ali üzerinden topluma şu mesajı verdi: "Her çocuk bizim için kıymetlidir. Güçlü toplum olabilmenin yolu bireyi güçlendirmeden geçer. O nedenle bütün toplumun desteğine ihtiyacımız var.



