Korumasında Koronavirüs çıkan Tayland Kralı, karantinada

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yakın korumalarından birinin Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi de hastaneye kaldırıldı.
Yeni tip Koronavirüs salgını sürerken haremiyle birlikte Almanya'da bir otelde yaşamaya başlayan daha sonra Eylül ayında ülkesinde görülen Tayland Kralı Vajiralongkorn'un yakın korumalarından birinde Koronavirüs çıktı.
Vajiralongkorn'un tedbir amaçlı çarşamba günü hastaneye kaldırıldığı ve karantinaya alındığı ifade edildi.
Kral Maha, Almanya'da karantina günlerinden aylar sonra Eylül ayında ilk kez Tayland'da görüntülenmişti.