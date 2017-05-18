Korumaların müdahalesine tepki: Türk elçisini kovmalıyız

Amerikan Kongresi'nin etkili isimlerinden Cumhuriyetçi Parti Senatörü John McCain, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Erdoğan’ın korumaları ile protestocu bir grup arasında çıkan arbedeye ilişkin ilk tepkisini “Burası ABD, burada böyle şeyler istemiyoruz" diyerek gösterdi.

MSNBC televizyon kanalına yaptığı açıklamada ise daha sert bir tutum sergiledi. McCain, "Onların büyükelçilerini ABD'den kovmalıyız. Ben olsam Türk Büyükelçi'yi kovardım. Böyle şeyler diplomatik olarak yanıtsız bırakılmamalı" dedi.

'Protestoculara şiddet uygulanması hiç yakışık almıyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı da koruma gerginliğini sert bir dille kınadı.

Bakanlık sözcülerinden Heather Nauert "Biz insanların düşünce özgürlüğünden ve barışçıl protestoda bulunmalarından yanayız" ifadesini kullandı. Sözcü, eylemcilere şiddetle karşılık verilmesine ise "hiç yakışık almıyor" diyerek tepki gösterdi.

Washington polisi: Barışçıl göstericilere vahşice saldırı

Washington polisi de "barışçıl bir biçimde gösteri yapanlara vahşice saldırılmasını" kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Gizli Servis'le birlikte şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışıldığı ve sorumlularının belirleneceği ifade edildi.

Washington Polis Şefi Peter Newsham, müdahale sırasında kaydedilmiş çok sayıda video görüntüsünün bulunduğunu söyledi. Olaya karışan korumaların diplomatik dokunulmazlıklarının olduğuna da dikkat çekildi.

Polisin verdiği bilgiye göre, olayın ardından New York ve Virginia'dan oldukları belirtilen iki kişi gözaltına alındı.

Washington D.C. Belediye Başkanı Muriel Bowser da yaşananları "barışçıl protestolara saldırı" olarak tanımladı. Bowser yaptığı açıklamada, saldırıların, başkentin değerlerine ve Amerikan halkının haklarına bir hakaret olduğunu iade etti.

Olay nasıl gelişmişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile temaslarda bulunmak için gittiği Washington'da, Çarşamba günü Erdoğan'ın Türk Büyükelçiliği'ni ziyareti öncesi rezidans önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Rezidans önünde toplanan Erdoğan taraftarlarıyla, içlerinde Ermeniler ve PYD bayrağı taşıyan Kürtler de olan protestocu grup arasında sözlü başlayan tartışmanın, cumhurbaşkanının korumalarının devreye girmesi üzerine şiddet olaylarına dönüştüğü bildirilmişti.

Olayda 11 kişinin yaralandığı, 9 kişinin hastanede tedavi gördüğü belirtilmişti.

Korumaların adının karıştığı ilk olay değil

Bu arbede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının adının karıştığı ilk gerginlik değil. 2016 yılında Erdoğan’ın Washington'daki Brooking Enstitüsü'ndeki bir konferansa katıldığı sırada da korumaları ve göstericiler arasında gerginlik yaşanmıştı.

2016 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekvator ziyaretinde verdiği bir konferansta ise korumaların salondaki protestocuları dışarı attıkları, sokaktaki eylemcilere saldırdıkları ve araya girmek isteyen Ekvatorlu bir milletvekilinin burnunun kırıldığı bilgisi ajanslara yansımıştı.

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Reuters/AFP/DW/ÇA,ÖA