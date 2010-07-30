-KORUMA SÜRECİ UNESCO'YA UYGUN ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesi, İstanbul'un tarihi yarımadadaki kültürel mirası ile ilgili koruma süreçlerinin UNESCO yaklaşımlarıyla uygun olduğu görüşüne vardı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 1972 yılında imzalanan Dünya Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin icra organı niteliğindeki Dünya Kültür Mirası Komitesinin Brezilya'daki 34. dönem toplantısında, Türkiye tarafından Dünya Kültür Mirası listesine 1985 yılında yazdırılan İstanbul'un tarihi yarımadadaki kültürel mirası ile ilgili koruma süreçlerinin UNESCO yaklaşımlarıyla uygun olduğu görüşüne vardığı bildirildi. Açıklamada, UNESCO'nun altı ayrı seçim bölgesinden 21 taraf devlet adına seçilen 21 uzmandan oluşan Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin, dün İstanbul'u ele aldığı ve Türk heyetinin yapmış olduğu sunumdan sonra soru ve cevaplarla konuyu değerlendirerek İstanbul için olumlu kararını oy birliğiyle aldığı kaydedildi. İstanbul'un kültürel mirasının anlayış ve işbirliği içinde korunabileceği düşüncesinde olan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun, Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin bu kararını son derece olumlu bulduğu, milli komisyonun Dünya Kültür Mirası Komitesi'nin deneyim ve önerileri doğrultusunda kültürel mirasın korunması yönünde ortak aklın öne çıkmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, milli komisyonun İstanbul'un hem günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gelişen, hem de tarihi mirasını titizlikle koruyan bir şehir olarak varlığını sürdürmesi için yapılacak bilimsel çalışmalara katkı vermeye devam edeceği belirtildi. Açıklama ayrıca, komitenin aldığı olumlu sonuçta rolü olan herkese teşekkür edildi.