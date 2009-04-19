Koruma skandalı

Başbakan'ın korumaları onu 'Bursa polisi', Bursa emniyeti ise 'Bakan'ın koruması' sanıyordu. İşte 21 yaşındaki Bursalı gencin ilginç hikayesi...



21 gün hapis yattı



Bursa'da AKP’den birinci sıra milletvekili olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in, seçim bölgesine geldiği 2 yıl boyunca kendisine yakın korumalık ve eskortluk yaptıktan sonra, koruma olmadığı anlaşılınca gözaltına alınan, çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan 21 yaşındaki Erkan Artut pişman olmadığını söyledi. Artut, “Ben Başbakana da eskortluk yaptım. Siyasilerin yapması gerekenleri gerçekleştirdim. Zenginden alıp fakire verdim” dedi.



Bursa'ya gelen Bakan Faruk Çelik’e yakın koruma ve eskortluk, Bursa gezisi düzenleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ise eskortluk yapan Erkan Artut, polis tarafından bakanın özel koruması, bakanlığın korumaları tarafından da polis sanıldığı için 2 yıl boyunca fark edilmedi. Korumaların giydiği kıyafetlerden alıp, güneş gözlüğü takan Erkan Artut, şikayet üzerine geçen 2 Nisan'da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan Artut, serbest bırakılırken, İzmir'de işlediği ve hakkında hapis kararı çıkartılan ‘Görevi kötüye kullanma' suçundan tutuklandı. Cezaevinde 21 gün kalıp cezasını çeken Artut tahliye olunca DHA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.



'Terbiyesizlik' yaptım



Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde oturan ayan Artut ailesinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Erkan Artut, kendisine ‘dolandırıcı’ olarak bakılmasından rahatsız olduğunu söyledi. Artut, “Ben kimseyi dolandırmadım. Amacım mağdur insanlara bire bir yardım etmekti. Bunu başardım. Siyasilerin ‘hep cebe' zihniyeti olduğu için böyle bir terbiyesizliğe giriştim. Ancak ‘terbiyesizlik' derken de yüzümüz açık, alnımız ak geziyoruz. Neden? Çünkü yaptığım her işte bir hayır vardı“ diye konuştu.



Koruma olarak tanındığı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’daki programlarından günler önce haberdar olduğunu söyleyen ‘Sahte Koruma' şöyle devam etti:



Zenginden alıp fakire verdim



“Bakan veya Başbakan gelmeden önce araç teminimi, işadamlarını arayarak gideriyordum. Bakan Çelik'in yanında beni sürekli gördükleri için yanına gittiğim işadamlarına, ‘Eskortumuzda araç yeteriz kaldı. Misafirlerimizi taşıyacak araç tahsisinde yardımlarınızı bekliyoruz’ diyordum. Onlar da 1 dediğimi 2 etmeden hemen araç veya araçlar tahsis ediyorlardı. Bu arabalarla korumalık yaptığım gibi sokakta yatan insanları araçlarıma alıp, yine kendimi koruma olarak tanıtarak misafirhanelerde yatırdım. Ayrıca iki yıl boyunca çok sayıda üniversite öğrencisine burs imkanı sağladım. Belediyelerden yardıma muhtaç ailelere erzak temin ettirdim. İşi olmayan çok sayıda kişiyi de yine işe soktum. Tek kazancım koruma olarak hava atmam ve bazı lüks lokantalarda yemek yemem olmuştur.”



Başbakan'ın güvenlik zaafiyeti var



Bakan veya Başbakan korumaların kendisini ‘Bursa Polisi’, Bursa'daki polis teşkilatının ise ‘Bakanın Koruması’ olarak tanımasının koruma zafiyeti olduğunu söyleyen Erkan Artut, Bursa'ya geldiği zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının kendisine büyük yakınlık gösterdiğini açıkladı. Koruma olarak TBMM'ye defalarca girdiğini bildiren Artut, kendisinin Başbakan Erdoğan ve Bakan Çelik’e bu kadar yaklaşmasının, devlet adamlarında yaşanan güvenlik zafiyetinin en gerçekçi göstergesi olduğunu kaydetti.