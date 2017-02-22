Koruma Kurulu, Maçka Parkı'ndaki projenin durdurulmasını istedi

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Maçka Parkı’ndan geçen tünel projesini durdurdu. Çevreciler, İBB’ye projeyi durdurma çağrısı yaptı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Maçka Parkı’nın bir bölümünden geçecek olan tünel projesinin durdurulmasını istedi. Parkta incelemelerde bulunan kurul üyeleri, herhangi bir kurul kararı alınmadan proje çalışmalarına başlandığını tespit etti. Çevre aktivisti avukat Eren Can, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) “suç” işlememeye çağırarak, "İBB halka sormadan yeşil alanlarımızı inşaata açmamalı, bir an önce tünel çalışması durdurulmalı" dedi.

Maçka Parkı'nın BJK’nin stadına bakan alt bir kısmı, Dolmabahçe-Levazım arasındaki 7.42 kilometre uzunluğundaki tünel çalışmaları kapsamında, panellerle kapatılmıştı. Doğa savunucuları ve semt halkı, parka sahip çıkmak üzere ayağa kalkmıştı. Onlarca yurttaş, koruma kurullarına itiraz dilekçeleri sunmuştu. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, itirazların ardından, parkta incelemelerde bulundu. Üyeler parkın bir kısmının tünel projesi için panellerle çevrildiğini ve cadde üzerinde bulunan aydınlatma panolarının inşai uygulama için taşındığını tespit etti. Üyeler bu uygulamalara ilişkin herhangi bir kurul kararı alınmadığına dikkat çekti. İncelemelerin ardından kararını veren kurul üyeleri parkın Beyoğlu Kentsel Sit Alanı’na komşuluğu nedeniyle koruma alanında olduğunu belirterek tünel çalışmalarının durdurulmasına karar verdi. Parka, daha sonra yapılacak tüm fiziki müdahalelere ilişkin de kendilerine bilgi verilmesini talep eden üyeler, İBB’den imar planlarını istedi. Bu karara göre, İBB’nin Maçka Parkı’ndaki çalışmaları durdurması ve koşu parkurunun bir kısmını kapatan panelleri kaldırması gerekiyor. Kurul kararını gazetemize değerlendiren avukat Eren Can "Ortada alınmış bir karar dahi yok. İBB, Maçka Parkı gibi önemli bir yeşil alana, oldu bitti şeklinde inşaat çalışmasına başlamıştır. Bu durum kabul edilemez. Derhal ilgili tüm mercilere başvurduk. Kurul kararında fiziki müdahalenin durması gerektiği vurgulandı" dedi. Kurul üyeleri ise tünel projesinin diğer ayağı olan kazı çalışmalarının başladığı Ortaköy Vadisi’nde inceleme yapacak.