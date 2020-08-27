Koruma Kurulu, Galata Kulesi’ndeki restorasyon projesine onay verdi

Alçı panoya ne oldu? Restorasyon faciasıyla ilgili paylaşılan videoda asansörlerin bulunduğu giriş katında yer alan Türkiye heykel sanatının temsilcilerinden Tankut Öktem ve Haluk Tezonar’a ait alçı panonun yerinde olmadığı ortaya çıktı. Alçı panoya ne olduğu ve tekrar yerine dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Alçı pano, Osmanlı minyatür geleneğinin temsilcilerinden olan Matrakçı Nasuh tarafından Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534-35 tarihli Irak Seferi’ne atfen hazırlanan “Menazil-i Seferi Irakeyn” isimli minyatür albümünde bulunan İstanbul sahnesindeki Galata bölgesinin rölyef olarak tasviri.