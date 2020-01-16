Koruma kararını ihlal eden koca karakoldan serbest bırakıldıktan 4 gün sonra eşine kurşun yağdırdı

Boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Cora ’yı sokak ortasında vuran Hasan Cora’ nın, eşinin aldırdığı koruma kararını öğrenmesinden dört gün sonra saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yarın yeniden hâkim karşına çıkacak olan Cora savunma yapacak.

İndependent Türkçe'den Can Bursalı'nın mahkeme dosyasındaki bilgilere yer verdiği haberine göre, koruma kararı olmasına rağmen Ayşegül Cora'nın önce iş yerine giden Hasan Cora, boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüşmek istedi. Görüşme isteği kabul edilmeyince, Ayşegül Cora'nın evinin önüne gitti. Evin önünde arabasının için uyuyan Hasan Cora'yı gören Ayşegül Cora polis çağırdı. Polis, yaptığı aramada, Hasan Cora'nın aracında sahte plaka ve ruhsatsız silah buldu. Ayşegül Cora tarafından, gözaltına alınan Hasan Cora'nın koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günden 10 güne kadar tazyik hapis cezası talep edildi. Bu sırada Hasan Cora karakoldan serbest bırakıldı. Koruma kararından haberdar olmayan Hasan Cora'ya, mahkemenin kararı karakolda tebliğ edildi.

Serbest bırakılan Hasan Cora, koruma kararının ihlal edildiği 1 Haziran 2019 tarihinden 4 gün sonra, 5 Haziran'da, Ayşegül Cora'ya kurşun yağdırdı. Şans eseri hayatta kalan Ayşegül Cora, hastaneye kaldırıldı. Hasan Cora ise olay yerinden kaçtı. Ayşegül Cora'nın ölmediğini öğrenen Hasan Cora, 7 Haziran'da belinde silahla Ayşegül Cora'nın tedavi olduğu hastaneye gitti. Bu sırada polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan Hasan Cora, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme, olaydan 13 gün sonra tazyik hapsi talebini reddetti

Mahkeme, 6 kurşunun hedefi olan Ayşegül Cora'nın talep ettiği tazyik hapsini, olaydan 13 gün sonra, yani 18 Haziran 2019'da reddetti. Ret gerekçesi ise, koruma kararının Hasan Cora'ya tebliğ edilmemiş olması olarak gösterildi.

Hasan Cora, kızının kayınpederi Ahmet Veli K.'yı silahla yaralamış, 7,5 ay hapiste yatmıştı. Halen Silivri'de tutuklu bulunan Hasan Cora, yarın Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 13.30'da görülecek duruşmada hâkim karşısına çıkacak.