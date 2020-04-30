Koruma altındalar; bu çiçeği koparmanın bedeli 61 bin 800 lira

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, şakayık çiçekleri açtı. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde açan koruma altındaki şakayık çiçeklerini dalından koparmak ya da yerinden sökmenin cezası 61 bin 800 lira.

Antalya'nın da sembol çiçeği olan şakayık, Toros Dağları'nda 1500 rakımda yetişiyor. Yöre halkının koruduğu ve yoğun ilgi gösterdiği şakayık çiçeği, bölgeye özel bir önem kazandırırken, doğal güzelliğiyle de büyülüyor. Şakayığın yayılış gösterdiği bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'ndeki çiçekler bu yıl geçen yıllara göre zamanında açtı. Nisanın son, mayısın ilk haftasında açan şakayıklar bölgede renk cümbüşü oluşturdu. Şakayıkların ömrü ise en az bir hafta en fazla 10 gün.

Amatör fotoğrafçı Sedat Erdoğan da Altınyaka Mahalle sakinleri ile çiçeklerin bulunduğu alana giderek, zarar görüp görmediklerini kontrol etti. Sedat Erdoğan (45), "Altınyaka Mahallesi'nde oturuyorum. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Her sene nisan ayının sonunda mayıs ayının ilk haftasında bu bölgeye gelir, halk arasında 'ayı gülü' olarak bilinen şakayıkların fotoğraflarım. Sedir ağaçlarının arasında 1500 rakımında yetişiyor. Çok endemik bir bitki türüdür. Bu bitki koruma altındadır. Doğa harikasıdır. Tüm halkımızın gelip görmesini tavsiye ederim. Ancak bu çiçeğe kimsenin zarar vermesini istemem" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar bölgesinde olan şakayık çiçeğine zarar vermek ise yasak. Çiçeğe zarar vermek, dalından koparmak veya yerinden sökmenin cezası 61 bin 800 TL. (DHA)