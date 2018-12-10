Koruma altındaki yaban keçisini avlayan 2 kişi, adli kontrolle serbest

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesinde, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladıktan sonra kendilerine engel olmak isteyen köylüyü darp ederek kaçan ve Erzincan\'da yakalanan A.A. ve S.Y., 42 bin TL\'lik idari para cezası uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde geçen cumartesi kaçak avlanan 2 kişi, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki yaban keçisini avladı. İkili, kendilerine engel olmaya çalışan ve cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken köy sakinini ise dövüp, cep telefonunu gasp ederek, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, gasp edilen cep telefonunu da arazide buldu. Köylünün telefonunu inceleyen ekipler, kaçak avcılardan birinin fotoğrafını gördü. Fotoğraf üzerinden araştırma başlatan jandarma, yaban keçisini avlayanların A.A. ve S.Y. olduğunu belirledi. Erzincan\'da oturduğu tespit edilen 2 şüpheli, dün düzenlenen operasyonla yakalanıp, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. A.A. ve S.Y.\'ye, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 21 biner TL olmak üzere toplam 42 bin TL idari para cezası kesildi. A.A. ile S.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI