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Yaşam

Koruma altındaki firavun faresi, telef edilip asıldı

Olay, geçen 15 Haziran'da ilçeye bağlı Tüysüz Beldesi'nde meydana geldi

24 Haziran 2017 18:42

Osmaniye'nin Toprakkale İlçesi'nde, Türkiye'de nadir görülen ve koruma altına alınan firavun faresi (Herpestes ichneumon), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından telef edilip iple bahçe çitine asıldı.

Olay, geçen 15 Haziran'da ilçeye bağlı Tüysüz Beldesi'nde meydana geldi.

Bölgede kelebek keşfine çıkan amatör gözlemciler, Mısır'da yaygın olarak, Türkiye'de ise özellikle Hatay ve Osmaniye bölgesinde nadir görülen kedi büyüklündeki etçil kuyruksüren familyasından olan firavun faresinin iple asıldığını fark etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Av Komisyonu'nun 2017-2018 kararıyla koruma altına alınan ve avlanması yasak olan hayvan, bir süre sonra yine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından asıldığı yerden alındı.

Amatör gözlemciler, hayvanın telef edilmesine tepki gösterdi.

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