Koruma altındaki ceylanların sayısı artıyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki tarım işletmesinde koruma altında bulunan ceylanların sayısı artıyor.



Yaklaşık 32 yıl önce 23 ceylanla başlatılan, ilçeye ve tarım işletmesine adını veren ceylanların sayısı, bin 1500'ü aştı. Yavrulama dönemine giren ceylanların sayısının sezon sonunda 2 bine yaklaşması bekleniyor.



AA muhabirinin Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgede doğal ortamda çok sayıda bulunan ceylanların sayısında usulsüz avlanma nedeniyle önemli oranda azalma olunca, 1977 yılından itibaren işletmede 23 adet ceylan, 820 dekarlık alanda özel olarak hazırlanan etrafı tel örgülerle çevrili kafeslerde koruma altına alındı.



Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde neslinin devamını sağlamak için her türlü çalışmanın yapıldığı ve sayıları artmaya başlayan ceylanlardan bir kısmı, her yıl doğum dönemi olan nisan - haziranın ardından, genellikle temmuz-ekim ayları arasında, damızlık olarak satışa çıkarılıyor.



Çifti 2 bin lira



Güzellikleri ve ürkeklikleriyle bilinen ceylanlardan yılda ortalama 40-50 tane de satılıyor. Ceylanların neslinin sürmesi için dişinin satışının tek olarak yapılmadığı işletmede, ceylanların çifti KDV hariç 2 bin lira civarında satışa sunuluyor.



Yetkililer, bunun neslin devamı için gerekli olduğunu, dişilere oranla sayıları daha fazla olan erkek ceylanların ise talep geldiğinde tek olarak satıldığını, ancak genellikle bunun tercih edilmediğini belirttiler.



Yavrulama dönemine giren ve sayıları bin 500'ü aşan ceylanların, yeni doğacak yavrularla sezon sonunda 2 bine yaklaşması bekleniyor.



Koruma altında sayıları artan ceylanların yanı sıra Şanlıurfa'nın Suriye sınırı çevresinde çok az da olsa doğal alanlarda da ceylan bulunabiliyor.

