Koruma altına alınan penguene yalnızlık çekmesin diye Pingu izletiliyor

Avustralya’da, kıyıya vurmuş halde bulunan penguen Pierre için iyileşme sürecinde yalnız hissetmemesi için çözüm bulundu. Pierre'e iyileşene kadar kalacağı hayvanat bahçesinde Pingu çizgi filmi ve penguen belgeselleri izletiliyor.

CNN'de yer alan habere göre, sahilde tek başına bulunan Northern Rockhopper (Güney kaya atlayan pengueni) türü Pierre, Perth hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından korumaya alındı.

Ülkede başka bu tür penguen olmadığından yalnızlık çeken penguene hayvanat bahçesi yetkilileri iPad’den Pingu çizgi filminin yanı sıra başka hayvanat bahçelerinin penguen bölümünden canlı yayınlar ve türdaşlarının belgesellerini izletiyor.

Hayvanat bahçesi yetkilileri Pierre’in çıkardığı seslerden ve davranışlarından özellikle Pingu izlemekten çok keyif aldığının anlaşıldığını söyledi.