Koruma altına alınan yaban hayvanlarını vurmanın cezası belirlendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, koruma altına alınan av ve yaban hayvanlarını ve bu türleri vurmanın cezasını belirledi.

Vaşak, Toy Kuşu, Sevgi Çiçeği... Türkiye'de hangi bitki ve hayvan türlerinin nesli tükeniyor?

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmet Çınar’ın haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 2016- 2017 dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) kararına göre koruma altındaki türler ve bu türleri vurmanın para cezaları açıklandı. Bakanlığın bu yıl için belirlediği koruma altına alınan av ve yaban hayvanları listesinde ilk sırada Anadolu yaban koyunu ile Anadolu parsı olarak da bilinen leopar bulunuyor. Bu hayvanları vurmanın cezası ise 75 bin TL. Alageyik vurmanın cezasının 70 bin TL olarak belirtildiği listede, çengel boynuzlu dağ keçisi ve boz ayı 15'er bin TL, çizgili sırtlan ve karakulak 13'er bin TL, kızıl geyik ve yaban keçisi vurmanın cezası 12'şer bin TL olarak belirlendi.

Listede avı yasak olan diğer hayvan türleri ve ceza miktarları şöyle sıralandı:

Akdeniz foku 8 bin TL

Ceylan 7 bin 500 TL

Vaşak 6 bin TL

Su samuru, Yaban kedisi ve saz kedisi 3 bin 200 TL,

Karaca 3 bin TL,

Kurt, alaca sansar ve oklu kirpi 1000 TL,

Porsuk, gelincik, kokarca, kakım ile sincaplar familyasındaki bütün türler 300 TL,

Kuyruksüren 150 TL

Memeli ve sürüngenlerden diğer tüm türler de 500 TL

Yasaklı kuş türleri

Aynı listede koruma altındaki kuş türleri ve bu türleri avlayan kişilere uygulanacak para cezaları da şöyle sıraladı:

Atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler için 7 bin 500 TL

Kelaynak, ince gagalı kervan çulluğu için 5 bin TL

Tepeli pelikan mezgeldek, toy ve yakalı toy için 4 bin 500 TL

Orman horozu, dağ horozu, turnagiller ve keklik için 3 bin TL,

Ak pelikan, flamingo, kuğular, leylekgiller familyasındaki diğer türler için 2 bin TL

Dikkuyruk, paspaş pakta, yaz ördeği, sibirya kazı, bıldırcın kılavuzu, küçük karabatak, küçük sakarca için 800 TL

Sülün ve turaç için 600 TL, küçük su çulluğu, kızkuşu, balıkçıgiller familyasındaki bütün türler, ördekgiller familyasındaki korunun diğer türleri için 450 TL,

Kargagiller 100 TL, korunan diğer tüm türler için de 400 TL.

Caretta Caretta'nın cezası 8 bin TL

Aynı listede sürüngenler de ayrı olarak sıralandı. Sürüngenlerde koruma altındaki türler ve ceza miktarları şöyle:

"İri başlı deniz kaplumbağası (caretta caretta), yeşil deniz kaplumbağası, nil kaplumbağası, fırat kaplumbağası 8 bin TL

Beyazbantlı dağ engereği, Anadolu, Darevski, Wagner, Çoruh ve Kafkas engerekler 6 bin TL

Çöl kobrası, bolkar, baran ve bozkır engerek türleri için 4 bin TL

Koca engerek, Ağrı engereği, şeritli engerek, burunlu engerek ve Kafkas burunlu engerek 3 bin TL