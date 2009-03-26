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Yaşam

Koruduğu bankayı soydu

Adapazarı’nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bankanın ATM'sinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ferit Doğan tutuklandı.

26 Mart 2009 02:00

Adapazarı’nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bankanın ATM'sinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ferit Doğan ile arkadaşı Ahmet Sağlık, tutuklandı.

Kentin yeni yerleşim bölgesi Karaman Mahallesi'nde Yenikent Devlet Hastanesi'nin bahçesinde bulunan ATM cihazı önceki gün soyuldu. Öğlen saatlerinde ATM cihazının bozuk olduğu ihbar gitmesi üzerine ortaya çıkan olay sonrasında araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ATM cihazının kasa bölümünün iki farklı anahtarla ve şifre girilerek açıldığını belirledi.

Bankada araştırma yapan polis, ATM şifresinin de bankada güvenlik görevlisi 32 yaşındaki Ferit Doğan tarafından giriş yapılarak açıldığını saptadı. Bankadaki görevine de gelmeyen güvenlikçi Ferit Doğan'ı takip eden polis dün sabah saatlerinde arkadaşı Ahmet Sağlık ile birlikte İstanbul Sultangazi İlçesi'nde bir evde yakalayarak gözaltına aldı.

Üzerlerinde yapılan aramada ATM'den alınan 64 bin TL'nin 60 bin TL'si ele geçirildi. Özel güvenlikçi Ferit Doğan kredi borcu olması nedeniyle bu işe kalkıştığını söyledi.

Sorgularından sonra adliyeye sevk edilen Ferit Doğan ile arkadaşı Ahmet Sağlık tutuklanarak Ferizli Cezaevi'ne konuldu.

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