Korucunun oğlu kazayla kendini yaraladı

Şanlıurfanın Viranşehir İlçesi'nde 19 yaşındaki Muzaffer Erbekler, köy korucusu olan babasına ait kalaşnikof marka tüfeği temizlerken, silahın kazayla ateş alması sonucu ayağından yaralandı.



Olay Viranşehir'e bağlı Küllüpınar Köyü'nde meydana geldi. Geçici köy korucusu olan 46 yaşındaki Fuat Erbekler'e ait kalaşnikof marka tüfeği evde temizleyen oğlu Muzaffer Erbekler, iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokundu.



Ateş alan tüfekten çıkan kurşun Erbekler'in sol ayağına isabet etti. Silah sesini duyan yakınları tarafından yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesine götürülen Erbekler, burada yapılan ilk müdahale sonrası, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.