'Koruculukla ilgili çalışma yok'

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, koruculuğun eleştirilecek, tartışılacak, yeniden düzenlenmesi gereken boyutları olabileceğini belirterek, "Doğrusu koruculuğun kaldırılması yolunda bir çalışma yok. Bu ifadeleri biraz ileri ifadeler olarak görüyorum" dedi. Atalay, Mardin'deki olayın tamamen koruculuk sistemi üzerine oturtulmasının da doğru olmadığını söyledi.



Bakan Atalay, Ankara'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Atalay, "Olaydan sonra koruculuk sistemi konusunda tartışmalar yapıldı. Bazı kişiler koruculuğun kaldırılmasını, bazı kişiler rehabilite edilmesini savunurken, Genelkurmay Başkanlığı da bir açıklama yaparak olaylardan koruculuk sisteminin sorumlu tutulamayacağını açıkladı. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılacak mı, görüşünüz nedir?" şeklindeki bir başka soru üzerine, "Bu köydeki vahşetin ve acı olayın tamamen koruculuk sistemi üzerine oturtulması doğru değil. Bu olayın kendine has pek çok faktörü var" dedi.



Olayla ilgili nedenler ve faktörlerin analizlerinin yapıldığını, bir kısmının da basında yer aldığını hatırlatan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Bu olayda korucular rol almıştır. Hayatını kaybedenler içinde de korucular vardır, zanlılar içinde de korucu vardır. Ama olay tamamen koruculuk sisteminin kendisinden kaynaklanan bir olay değildir" diye konuştu.



İçişleri Bakanı, "Tabii koruculuk sistemi ile ilgili şu günlerde yazılardan, beyanatlardan faydalanıyoruz. Ama şu gerçeği de bilmemiz gerekir, koruculuk sistemi bir ihtiyaçtan doğmuştur. Fiilen 1986 yılında başlatılmış, bir anlamda o yıllarda yeni başlayan bölücü terörle mücadeleye halk ve toplum desteği olarak başlatılmıştır. Özellikle bölgedeki köylerin korunması yönünde ciddi katkısı olmuş. Bugüne kadar gelmiş bir sistem. Koruculuğun eleştirilecek, tartışılacak, yeniden düzenlenmesi gereken tabii ki boyutları olabilir. Zaten bunlar değerlendiriliyor. Nitekim 2007 yılında Köy Kanunu'nda bu konuda belli değişiklikler yapılmıştı. Ama doğrusu koruculuğun kaldırılması yolunda bir çalışma yok. Bu ifadeleri biraz ileri ifadeler olarak görüyorum. Konuya biraz dengeli bakmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye açık bir toplum, her şey konuşulup tartışılır ve biz de bundan faydalanırız" dedi.



Atalay, Mardin'deki son durumla ilgili bilgi verdi:



"Mardin'deki saldırının ardından olayla ilgili son durum nedir, yeni bir gelişme var mı, olayın nedenleri konusunda yeni bir gelişme söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Mardin'deki bu acı ve vahşet derecesindeki olayın sonrası 11 kişi tutuklandı. Olay sonrası önce 10 kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Daha sonra bir kişi daha göz altına alınıp tutuklandı.



Bu kişi olay yerinde olan bir kişi değil ama evlerde yapılan aramalarda evinde el bombası, sis bombası, mermi ve mühimmat bulunan bir kişiydi. Dolayısıyla o da gözaltına alındı. Şu anda 11 kişi tutuklu ve bunlar artık yargıda. Yargı da görevini yapacak. Ama köyle ilgili valiliğimiz, bakanlık ve çeşitli kurumlar rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Güvenlik tedbirleri sürüyor. Çalışmalar aksatılmadan yürütülüyor."