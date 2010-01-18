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Yaşam

'Korucular şehit etti' iddiasına soruşturma

Batman'daki operasyonda 1 askerin şehit, 1 askerin de yaralandığı olayda ateşi yanlışlıkla bölgedeki korucuların açtığı iddia edildi.

18 Ocak 2010 02:00

T24 - Batman'ın Sason ilçesinde yapılan operasyonda uzman çavuş Serkan İpek'in şehit olması, 1 uzman çavuşun da yaralanmasıyla sonuçlanan olayda, ateşi yanlışlıkla bölgede bulunan köy korucularının açtığı iddia edildi. Genelkurmay, "Dün (17 Ocak 2010) Kulp Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Sason İlçesi ile Diyarbakır'ın Kulp, Silvan ilçeleri üçgenininde yapılan operasyonda açılan ateş sonucu Jandarma Uzman Çavuş Serkan İpek şehit olurken, 1 uzman çavuş da yaralandı.

Olayın ardından bölgede PKK'lı terörist bulunmadığı ve havanın çok sisli olması nedeniyle ateşi nöbet tutan köy korucularının açtığı iddia edildi.

Yücebağ Beldesi ile Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Hamzalı Köyü yakınlarında meydana gelen olayla ilgili olarak köylüler, "Pazar günü öğle saatleriydi. Zore Çayı'nın su yatağı sisle kaplıydı. Jandarma 3- 4 gündür o bölgede arama- tarama faaliyetlerini sürdürüyordu. Bir dönemler 'Zore Kampı' olarak bilinen bölge tamamen mağaralarla kaplı bir alan. Uzun süredir bölgede sessizlik vardı ve olay da yaşanmıyordu. Öğle saatlerinde 1 şarjörlük silah sesi duyduk. Başka ses işitmedik. Pusudaki korucuların alan taramasını yapan güvenlik ekiplerine ateş açtığı hemen herkesin dilinde. Eğer PKK'lı grup çatışmada olsaydı, başka silah sesleri duyulurdu. Onlardan da zayiat olurdu. Bu olayın ciddi bir şekilde araştırılmasını istiyoruz" dediler.

Genelkurmay açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı ise, konuyla ilgili resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, soruşturulduğu vurguladı ve "17 Ocak 2010 günü, Batman- Sason bölgesinde geçici köy korucuları ve jandarma timlerince müştereken icra edilmekte olan bir operasyonda, alınan terörist görüntüsü üzerine yapılmakta olan manevra esnasında, açılan ateş sonucu bir uzman jandarma çavuş şehit olmuş, bir uzman jandarma çavuş ise yaralanmıştı. Olayın nasıl meydana geldiğinin tespiti amacıyla, dün (aynı gün) Kulp Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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