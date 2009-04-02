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Politika

Korucular seçimi iptal ettirdi

AKP adayı 12 oy farkla kazandı. CHP, 17 korucu seçim günü sandık başında görevli olduğu için itiraz etti. İtiraz kabul edildi

02 Nisan 2009 03:00

Bingöl'ün Kigı İlçesi'nde AKP adayının Belediye Başkanlığı'nı 12 oy farkla kazanmasının ardından CHP, 17 korucunun seçim günü köylerde sandık başında görevlendirildiğini ve oy haklarını elinden alındığı gerekçesiyle itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu seçimleri oy çokluğuyla itiraz yolu açık olmak üzere iptaline karar verdi.


Bingöl'ün Kığı İlçesi'nde 29 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AKP'li Coşkun Güven 531 oy alarak Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP'nin adayı Yılmaz Gündüz ise 519 oy aldı. Seçimlerin ardından 12 oy farkla seçimleri kaybeden CHP İlçe Başkanı Fikret Durman, İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulunarak 17 köy korucusunun seçim günü köylerde görevlendirilerek oy haklarının ellerinden alındığını bu nedenle seçimin tekrarlanmasını ve bu kişilere oy kullandılmasını talep etti.

Talep üzerine İlçe Seçim Kurulu hakim Malik Durmaz başkanlığında toplantı yaptı. Toplantıda Seçim Kanunu'nun 173'üncü maddesi göre, 'Kimsenin oy hakkının elinden alınamayacağı, jandarmanın korucuları görevlendirmek suretiyle seçim günü oy haklarının elinden alınmasının yanlış olduğu kanaatine varılmıştır" kararı alındı. Kanaatin ardından İlçe Seçim Kurulu itiraz yolu açık olmak üzere Kiğı'da seçimlerin iptaline karar verip, konuyu İl Seçim Kurulu'na gönderdi.



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