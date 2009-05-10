Korucular: Bizi peçete gibi kullanıp atamazlar

Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü’nde meydana 44 kişinin katledildiği saldırının ardından koruculuk sisteminin yeniden gündeme gelmesi ve ‘kaldırılması’ tartışmaları, bölgedeki korucuları rahatsız etti.



Van’da 1996 yılında kurulan ve PKK terör örgütünün korkulu rüyası haline gelen özel eğitimli koruculardan oluşan ‘Şimşekler Korucu Taburu’ lideri Şaban Kahraman, “Biz vatanın bölünmez bütünlüğü için 25 yıldır savaşıyoruz. PKK terör örgütü bitsin biz de silahları bırakalım. Bizi peçete olarak kullanıp atamazlar” dedi.



PKK terörünün tırmandığı dönemlerde kurulan ve önemli operasyonlarda büyük başarılar gösteren, sınır ötesi operasyonlara da katılan 800 kişilik ‘Şimşekler Korucu Taburu’ olarak bilinen korucuların komutanı korucubaşı Şaban Kahraman, son dönemde koruculara yönelik eleştirilerin dozunun arttığını söyledi. Mardin’de korucuların yaptığı olayın ‘münferit’ olduğunu, Türkiye’deki 70 bin korucuya mal edilmesinin kendilerini rahatsız ettiğini belirten Kahraman, koruculuk sisteminin devamında da ısrar etmediklerini söyledi.



Bölgede bir çok operasyona katıldıklarını ve çok sayıda şehit verdiklerini belirten Kahraman, Van’da 7 bin 500 korucu bulunduğunu ve suç işleyenleri aralarına almadıklarını anlattı.



Günah keçisi ilan edildik



Son yaşanan Mardin katliamıyla günah keçisi ilan edildiklerini öne süren Kahraman, yaşanan olayın kendilerini de çok üzdüğünü söyledi.

Kahraman, “3 tane korucunun hatasının 70 bin korucuya mal edilmesini kabul etmiyorum. Her kurumdan insanlar hata yapıyor. Ama son günlerde eleştiriler tek taraflı olarak yapılıyor. Korucular dinlenmeden, bölgedeki halkla görüşülmeden eleştiriliyoruz. Biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz. Bizi çağırsınlar konuşalım. Hatamız varsa hesap verelim. Biz de hakkımızı savunalım” dedi.



45 çatışmada 17 şehit verdik



PKK terör örgütünün şimdiye kadar Van’da 342 baskın yaptığını, Şimşekler Korucu Taburu olarak girdikleri 45 çatışmada 17 şehit verdiklerini, bir çok PKK'lı teröristin öldürüldüğünü anlatan Şaban Kahraman, şunları söyledi:

“Girdiğimiz çatıymalarda birçok PKK’lı da öldürüldü ama bunu kahramanlık olarak söylemiyorum. Biz insan öldürmekten zevk almıyoruz. İnsaları evinden alıp öldürmemişiz. Köyümüzü, namusumuzu savunmuşuz. Biz vatandaşa hizmet ediyoruz. Aslında yöre halkının bu koruculara teşekkür etmesi gerekiyor. Bizim dürüst halka saygımız var. Biz PKK ile mücadele ediyoruz. Korucular Kürt düşmanı değil. Biz siyasilerle mücadele etmiyoruz. Bizim muhattabımız dağdaki teröristlerdir. Bizi kimse peçete olarak kullanıp atamaz. Biz vatanın bölünmez bütünlüğü için 25 yıldır savaşıyoruz. En kırsal yerde Türk Bayrağı’nı dalgalandırmışız. Öyle peçete gibi atarak olmaz bu işler. Kusura bakmasınlar. Devlet, ‘Biz PKK’yı bitirdik’ derse silahımızı bırakırız. Biz zorla kimseden bu silahları alıp korucu olmadık.”



Temizlik işçisi kadar güvencemiz yok



Şimşekler Korucu Taburu'nun zor şartlar altında görev yaptıklarını anlatan Şaban Kahraman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başbakanıma ve İçişleri Bakanıma sesleniyorum. Bu korucuların sosyal güvenceleri sağlansın. Çünkü korucuların 23 yıldır sosyal güvencesi yok, asgari ücret alıyor. Can verdiler, bedel ödediler. Ancak PKK ile mücadele eden korucunun temizlik işçisi kadar güvencesi yoktur. Emekli olduktan sonra tazminat ödenmiyor. Bir korucu emekli olduktan sonra 280 TL alıyor. Kıdem tazminatı da yok. Biz en kısa zamanda dernek kurup hakkımızı savunacağız. Öyle küçümsenecek bir kitle değiliz.”



DTP, dağdan inmelerini istemiyor



PKK’lı teröristlerin dağdan inmesinin bazı kesimler tarafından istenmediğini iddia eder Şaban Kahraman, “Bazı kesimler koruculuk sisteminin hemen bitmesini istiyor. Böyle olursa köy baskınları, kaos ortamı yaşanmaya başlanır. Ben PKK’ya sesleniyorum, teslim olsunlar. Ama DTP yönetimi, dağdaki PKK’lının inmesini istemiyor. Çünkü PKK dağdan indikten sonra bu yöneticiler doğuda cirit atamazlar. Baskı kuramazlar. Bunlar, PKK’dan destek alarak bu halk üzerinde baskı uyguluyorlar” dedi.



1996'da kuruldu



Van’da özel eğitimli korucu taburu olarak da bilinen ‘Şimşekler’ 1996 yılında oluşturuldu. 200 kişi ile başlanan uygulama 800 kişiye çıkarıldı.



Alan ve Özbek aşireti mensuplarıyla itirafçılardan oluşturulan Şimşekler Korucu Taburu, bölgede önemli operasyonlara imza attı. Tabur, Çatak, Gürpınar ve Gevaş ilçesi kırsalında mehmetçikle omuz omuza çarpışırken, zaman zaman sınır ötesi operasyonlara katıldı.





