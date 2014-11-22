Korucu iki özürlü çocuğuyla 2 yıldır mağarada yaşıyor

Batman'ın Hasankeyf İlçesine bağlı Üçyol köyünde ikamet eden korucu İpek ailesi evleri olmadığı için, 2 yıldır iki özürlü çocuğuyla birlikte mağarada yaşıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 yıl geçici köy koruculuğu yapan Mehmet İpek, iki yıl önce kendi köyü olan Üçyol köyüne gelmek için gerekli mercilere dilekçe yazdı. Nusaybin'deki görevini bırakıp kendi köyüne yerleşen İpek ailesi evleri olmadığı için mağaraya yerleşti. Geçici köy koruculuğu görevini yaparken tayin istediğini ve isteğinin kabul edilmediğini bundan dolayı görevine devam edemediğini anlatan Mehmet İpek, yetkililerden kendisine ev yapılmasını istedi.

Emrah Kocabey’in Zaman’daki haberine göre, yerleştiği mağara evin köyde başka bir kişiye ait olduğunu ve buradan da çıkarılmak istendiğini belirten İpek, hem evsiz olduğunu hem de geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirerek kendisi için biran önce gerekli çalışmaların yapılması çağrısında bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gerekli müracaatta bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını ifade eden İpek, "Biz hangi çağda yaşıyoruz ya neden bana kimse sahip çıkmıyor. Dosyam hala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda bekliyor. Ben iki yıldır 3 çocuğum ve eşimle mağarada yaşıyorum. İşsizim, mağdurum, mağarada yaşıyorum, bir ev sahibi olmak istiyorum." dedi.

‘Mağarada yaşamak çok zor’

Mağarada yaşamanın zor olduğunu belirten İpek, şöyle konuştu: "Ben mağaranın avlusunu mutfak olarak kullanıyorum. Bu şekilde nasıl yaşanır ben büyüklerime soruyorum. Dosyam hala bekliyor, aslında ev yapılacaktı ancak birileri engel oldu ve yine yapılmadı. Ben kendi köyümde yaşamak istiyorum. Bunun için de ev istiyorum. Eğer benim sesime kulak verilemezse gerekirse Cumhurbaşkanlığına kadar giderim. Benim iki çocuğum doğuştan engelliydi. Bu çocuklarımın tedavisini borçlanarak yapabildim. Hala da çocuklarımın sağlıklarında sorun var. Maddi gücüm yok, destek istiyorum."

‘Köydeki kadınlar benimle alay ediyorlar’

Mehmet İpek'in eşi Zeynep İpek ise köydeki kadınların kendisi ile alay ettiğini bu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyledi. İmkanlarının olmadığını ve kendilerine ev yapamadıklarını anlatan İpek, "Bu şekilde yaşamak çok zor ve zor durumdayız. Banyomuz yok, mutfağımız yok, çok sorun yaşıyoruz. Çocuklarım ders çalışamıyor, odaları yok. Derslerini çalışamıyorlar. 11 yıllık evliyim ve 2 yıldır bu mağarada yaşıyoruz. Gerekli her yere başvuruda bulunduk. Yardım yapacağız dediler ama yapmadılar." ifadelerini kullandı.