Koru: Erdoğan bu söylemiyle oy alamaz

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yenişafak gazetesi yazarı Fehmi Koru, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için "Obama gibi geldi, Bush gibi oldu" demiş, Erdoğan'dan cevap gecikmemişti: "Sevsinler seni! Yazıklar Olsun!" Ancak Koru susmadı. Bu kez Güneydoğu politikasını eleştirdi. Erdoğan'ın söyleminin yanlış olduğunu söyledi. Hatta daha da ileriye gitti. "Erdoğan PKK’nın istediğini yapıyor” dedi.“Bugünkü söylemle bir şey elde edilemez. Bunlar 1990’larda denendi. Şu son birkaç ay içinde yükselen terörün amacı Tayyip Bey’in bugünkü söylemini sağlamaktı. Terör amacına ulaşmış oldu. Bakın artık terörden bahsetmiyoruz. Geçmişte de böyle olmuştu. Ne zaman terör çözüm aşamasına geldiyse, aynı şey oldu.”Koru Can Dündar'ın NTV'deki "Neden" programında ilk olarak Erdoğan'ın kendisine verdiği cevabı değerlendirdi. "Ben tepkisini normal karşıladım. Neticede başbakanı ve politikalarını eleştirdim. O ise bu politikaları doğru buluyor ki beni eleştirdi” dedi.Erdoğan'ın kendisine cevaben söylediği "Sevsinler seni! Yazıklar Olsun!" cümlesi için de şunları söyledi: "Herkes üsluba takılıyor ama ben yadırgamadım. Çünkü başbakanın üslubunu herkes biliyor. Bunu yadırgayanların da onu tanımayanlar olduğunu düşünüyorum"Ancak Fehmi Koru bir polemiği bitirirken diğerini ateşledi Erdoğan’ın Güneydoğu’daki söylemini doğru bulmayan Koru “Herhalde bu yolla oy alacaklarını düşündükleri için bu söyleme gittiler ama çok saf olmadıkça bu yolla oy alamayacaklarını görmek lazım…” dedi.Koru sözlerine şöyle devam etti:“Beni en çok endişelendiren AKP’nin bu söylemle, buna uygun adaylarla gideceği yerel seçimlerde 22 Temmuz başarısını tekrarlayamaması… Çünkü bence Güneydoğu’dan kaynaklanan sorunla ilgili çözüm arayışlarının herkesi mutlu edecek bir sonuca ulaşması için AKP’nin orada sandıkta iyi bir sonucu ulaşması kanaatindeyim… Bu belki de bugüne kadar cesaret edilemeyen pek çok tedbirinin, pek çok yeni adımın da atılmasını gerektirecek. 29 Mart seçimlerinde AKP’nin o bölgede başarılı olmasını istiyorum. AKP bu seçimin sonucunu sakatlayacak bir yolda ise herkesin çaba göstermesi lazım. AKP’nin içindekilerin gerilimi tırmandırmak yerine bu şansı değerlendirmesi lazım.