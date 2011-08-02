Kortların da paranın da kraliçesi Sharapova

T24-

En yakın rakibi yarısı kadar kazanıyor

Listenin en yaşlı ismi

Buzların prensesi

Zirvedeki kadınlar

Forbes dergisinden Kurt Badenhausen'in derlemesine göre, kişisel kazancın yanında vergi, lisans geliri ve reklamlardan elde edilen kazanç gibi veriler de dikkate alınarak hazırlanan listede 10 kadın sporcu toplam 113 milyon dolar yıllık kazanç elde ederken, erkek sporcuların 449 milyon dolarlık geliriyle kıyaslandığında kadınların oldukça geride kaldıkları gözlendi.Listede, kortların tanınmış ismi 25 yaşındaki Rus tenis yıldızı Sharapova, geçmiş yıllarda geçirdiği sakatlıklar nedeniyle uzak kaldığı kortlara fırtına gibi dönmekle kalmayıp bu başarısını nakte de çevirdi. Küllerinden adeta yeniden doğan genç tenisçi, 2009 yılında 126. sırada yer aldığı listeye yıllık 25 milyon dolarlık geliriyle zirvede döndü. Wimbledon'da Çek tenisçi Petra Kvitova'ya yenilen Sharapova, mali bakımdan bütün rakiplerini geride bıraktı. Spordaki başarısı kadar güzelliği ve popülaritesiyle de gözlerin üzerine çevrildiği Sharapova, Nike, Head, Evian, Clear, Sony Ericsson, Tiffany ve Tag Heuer gibi markaların reklamlarında yer aldı. Sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinde 5.2 milyon hayranı bulunan Sharapova, son olarak Nike firması ile 8 yıllığına anlaşmasını uzatarak gelirine gelir kattı.Listenin ikinci sırasında yine başka bir tenis yıldızı, Caroline Wozniacki yer aldı. Yıllık 12.5 milyon dolarlık geliriyle Sharapova'nın ancak yarısı kadar kazanabilen 21 yaşındaki tenisçi, geçen yıl bulunduğu zirveyi Sharapova'ya bıraktı.Kazancına 6 milyon doların yanı sıra, 6.5 milyon dolarlık sponsor geliri de ekleyen Wozniacki, Yonex, Compeed ve Oriflame firmalarıyla reklam sözleşmesi imzaladı. Ünlü sporcunun en büyük kazanç kapısı ise ünlü spor markası Adidas. Adidas sayesinde güzel tenisçi, geçen yılı kazancıyla zirvede kapatmıştı.Kortlarda fırtına gibi esen iki ismi sürati paraya çeviren bir isim, Danica Patrick izledi. Ünlü kadın ralli pilotu, 12 milyon dolarlık kazancıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı. IndyCar ve Nascar yarışlarında ter döken Patrick, Nascar'da en çok hız yapan kadın yarışçı unvanını da elinde bulunduruyor. Nascar'da tam zamanlı yarışmaya hazırlanan Patrick'in böylece kazancına kazanç eklemesi de bekleniyor.Wimbledon şampiyonu 31 yaşındaki Venus Williams, yıllık 11.5 milyon dolarlık kazancıyla listenin dördüncü sırasında yer aldı. Listenin ''en yaşlı'' ismi olan Venus Williams, yıllardır başarısını sürdürdüğü kortlardan milyon dolarları kazanç hanesine ekleyen istikrarlı bir sporcu.Wilson, Electronic Arts, Kraft, Ralph Lauren ve Tide gibi ünlü firmalarla reklam sözleşmesi olan Williams, kortlara veda edene kadar listenin en üst sıralarındaki yerini bırakacak gibi görünmüyor.Belçikalı tenis yıldızı Kim Clijsters de 11 milyon dolarlık kazancıyla beşinciliği elde etti. İki yıl boyunca uzak kaldığı kortlara 2009 yılının yazında geri dönerek şampiyon olan 28 yaşındaki tenisçinin geçen yıl kazanç hanesine bol sıfır ekledi.Venus Williams'ın 29 yaşındaki kız kardeşi Serena Williams 10.5 milyon dolarlık kazancıyla listede altıncı. Ayağından ameliyat olan ve akciğerlerinden sorun yaşayan ünlü tenisçi, sağlık sorunlarına yenilmeyerek kortlardaki başarısını sürdürdü.Kortlarda ülkesi Çin'in gururu olan Li Na da 10 milyon dolarlık kazancıyla listede yedinci oldu. Geçen 12 ayı en iyi biçimde değerlendiren Li Na'nın portfolyosunda Mercedes-Benz, Nike, Haagen-Dazs ve Rolex firmalar bulunuyor.Listenin ilk 10 sırasında tenisçiler ağırlıklı olarak yer alırken, bol kazançlı bir isim de buz pateni sahasından çıktı. 20 yaşındaki Kim Yu-Na, 10 milyon dolarlık geliriyle listenin sekizinci sırasında.Kendi menajerlik şirketi olan All That Sports aracılığıyla kariyerini yönlendiren ''buz prensesi'', genç yaşına karşın hem spordaki başarısı, hem de firmasının düzenlediği buz pateni organizasyonlarıyla paraya para demiyor.Yine bir tenis yıldızı, 23 yaşındaki Ana Ivanovic, 6 milyon dolarlık kazancıyla dokuzuncu sırada yer aldı. Güzelliğiyle de dikkatleri üzerine toplayan genç yıldız, Adidas'ın da vazgeçemediği isim.Listenin onuncu sırasında bu kez golf dünyasından bir isim var. 24 yaşındaki Paula Creamer, 5.5 milyon dolarlık geliriyle ''erkeklerin dünyası'' olarak bilinen bir spor alanında daha kadınların ismiyi zirveye yazdı.Forbes'un listesinin ilk 10 sırasındaki kadın sporcular ve kazançları ise şöyle:1- Maria Sharapova (25 milyon dolar)2- Caroline Wozniacki (12.5 milyon dolar)3- Danica Patrick (12 milyon dolar)4- Venus Williams, (11.5 milyon dolar)5- Kim Clijsters (11 milyon dolar)6- Serena Williams (10.5 milyon dolar)7- Li Na (10 milyon dolar)8- Kim Yu-Na (10 milyon dolar)9- Ana Ivanovic (6 milyon dolar)10- Paula Creamer (5.5 milyon dolar).