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Sağlık

Kortizonu uzun süre kullanırken dikkat

Özellikle bazı romatizmal hastalıklarda ve alerjik sorunlar söz konusu olduğunda kortizonlu ilaçları uzun süre kullanmak gerekiyor. Uzun süreli kortizon kullanımlarında dikkatli olmak gerek.

16 Eylül 2008 03:00

Özellikle bazı romatizmal hastalıklarda ve alerjik sorunlar söz konusu olduğunda kortizonlu ilaçları uzun süre kullanmak gerekiyor. Bu durumlarda yapılması gerekenleri, Dr. Jan Klod Kayuka Hürriyet Kelebek gazetesinde anlatıyor: 

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İlaç alırken dikkat

Kortizon tabletlerini sabahın erken saatlerinde alın. Kandaki doğal kortizol sabahın erken saatlerinde en yüksek düzeye çıktığı için böbrek üstü bezleriniz daha az baskılanır.

Her gün birkaç doz almak yerine sabah tek doz almayı hatta gün aşırı 2 doz almayı doktorunuzla konuşun.

Bu önlemlerde böbrek üstü bezleri üzerindeki etkiyi azaltabiliyor. Sorunu kontrol altına alabilen en düşük dozu kullanmaya çalışın.

Tedavi süresince proteinden ve potasyumdan zengin tuzu sınırlanmış bir beslenme planı uygulamaya gayret edin.

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