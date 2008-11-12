Kortizon düşmesi yağmur habercisi

Atatürk Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, bulutlu ve yağmurlu havanın vücuttaki kortizonu düşürdüğü, böylece ağrıları artan hastanın "yağmur yağacağını" önceden hissettiği belirlendi.



Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halis Süleyman başkanlığındaki 6 kişilik ekip, romatizması olan hastaların yağmur yağacağını önceden hissetmesinin nedeniyle ilgili çalışmasını tamamladı.



Doç. Dr. Süleyman yaptığı açıklamada, yağmurlu ve bulutlu havalarda inflamasyon denilen romatizmal ağrıların arttığını belirterek, "Şimdiye kadar bu ağrıların artış nedeni tam olarak bilinmiyordu. Yaptığımız araştırmada bunun vücuttaki kortizon ve adrenalin seviyesine bağlı olduğunu belirledik" dedi.



Romatizmal ilaçlar ve ağrı



Yağmurlu ve bulutlu havalarda romatizmal hastalıkları olanların ilaç kullanmalarına rağmen ağrılarının arttığını vurgulayan Süleyman, romatizmal ağrılara karşı kullanılan antiinflamatör ilaçların vücuttaki kortizon düzeyini koruyup, adrenalin düzeyini düşürerek ağrıyı azalttığını kaydetti:



Kullanılan ilacın etkisiyle ağrının azaldığına anlatan Doç. Dr. Süleyman, şunları söyledi:



"Yaptığımız araştırmada yağmurlu ve bulutlu havalarda vücuttaki kortizon düzeyinin düştüğünü gördük. Özellikle nemli bölgelerde yaşayanların en büyük sorunu olan romatizmal hastalık ağrıları bulutlu havalarda artıyor. Ağrıları artan hasta da tecrübe sonucu yağmur yağacağını tahmin edebiliyor."



Çalışmalarının romatizmal hastalıkların tedavisi için yeni umutlara neden alabileceğini ifade eden Süleyman, "Bundan sonra yağmurlu ve bulutlu havalarda vücuttaki kortizon ve adrenalin seviyesi düşme nedenini belirlemek için çalışma yapacağız" dedi.



(AA)

