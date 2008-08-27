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Yaşam

Korsika'da korsan saldırısı

Jack Nicholson, Armani gibi ünlüleri konuk eden Tiara adlı yata Korsika'dasaldıran korsanlar dokuz yolcuyu soydu.

27 Ağustos 2008 03:00

Son dönemde Somali ve Nijerya açıklarında rastlanan deniz korsanı eylemlerine bir yenisi de Akdeniz'de eklendi. İsrailli milyoner Jonathan Leitersdorf'a ait Cayman Adaları bandıralı Tiara adlı yat korsanlar tarafından soyuldu.

Korsika Adası açıklarındaki 40 milyon dolar değerindeki Tiara'ya pazar akşamı saldıran silahlı soyguncular, 9 yolcunun üzerindeki 200 bin dolar ile mücevherleri alıp kayıplara karıştı. Hız tekneleriyle yata yanaşıp güverteye çıkan korsanlar soygunu 10 dakikada tamamladı.

Ünlü konuk kim?

Olayda kimsenin yaralanmadığı ve silah kullanılmadığı belirtildi. Geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldıysa da korsanların izine rastlanamadı.

Olay sırasında lüks yatta ünlü bir yolcu olduğu öne sürüldü ama konuğun kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı. Yatta daha önce Jack Nicholson ve Giorgio Armani gibi ünlüler konuk olmuştu.

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