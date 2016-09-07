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BBC Türkçe

Korsika tesettür mayo yasağında ısrarcı

Fransa'nın Korsika adasındaki yerel mahkeme, Danıştay'ın tesettür mayo yasağını bireysel özgürlüklere aykırı bulan kararına rağmen adada yasağın kalkması için yapılan başvuruyu reddetti.

07 Eylül 2016 10:05

Fransa'nın Korsika adasındaki yerel mahkeme, Danıştay'ın tesettür mayo yasağını bireysel özgürlüklere aykırı bulan kararına rağmen adada yasağın kalkması için yapılan başvuruyu reddetti.

İnsan Hakları Derneği, Danıştay'ın kararının ardından Bastia yerel mahkemesine yasağın iptali için başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu reddeden mahkeme kararına gerekçe olarak "toplumda bu konuda hâlâ güçlü duyarlılık" olmasını gösterdi.

Korsika Belediye Başkanı Ange-Pierre Vivoni de mahkemenin yasağın devamına karar vermesinin 'bölge halkının içini rahatlattığını' söyledi.

Kararda geçen ay Sisco sahilinde yaşanan gerginliğe de atıfta bulunuldu.

Sisco sahilinde Kuzey Afrika kökenli aileler ile bir grup genç arasında tartışma yaşanmış, olayda 5 kişi yaralanmıştı. Ancak belediye başkanı kavganın burkini nedeniyle başlamadığını belirtmişti.

Ülkede bu yaz 30 kadar belediyede, sahilde burkini olarak da adlandırılan tesettür mayoların giyilmesi yasaklanmıştı.

Danıştay ise geçen ay verdiği kararda "yasağın ciddi ve açık olarak, yasadışı bir şekilde, temel hareket etme özgürlüklerini, inanç özgürlüğünü ve bireysel özgürlüğü ihlal ettiğine" karar vermişti ve yasağı askıya almıştı.

mahkeme kararına uymaları uyarısı yapıldı.

Ancak Danıştay'ın aldığı karar yasağın yasal statüsünü belirlemiyor.

Yasağın yasal statüsüyle ilgili kararı daha sonraki bir tarihte alacağını kaydeden Danıştay, burkini giyilmesinin toplumsal huzursuzluğa neden olması durumunda yasağın uygulanabileceğini belirtmişti

Nice şehrinde yasak kaldırılırken,

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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