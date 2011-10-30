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Yaşam

Korsanların son hedefi Facebook

800 milyondan fazla üyesiyle en büyük sosyal ağ sitesi ünvanına sahip Facebook, büyük bir güvenlik tehlikesi ile karşı karşıya

30 Ekim 2011 03:00



T24- Dünya üzerinde 800 milyondan fazla üyesiyle en büyük sosyal ağ sitesi ünvanına sahip Facebook, büyük bir güvenlik tehlikesi ile karşı karşıya...



Sitenin güvenlik uzmanları hackerların 24 saat içinde 600 bin kullanıcının hesap şifresini kırmaya çalıştığını söyledi. Hackerların kişilerin fotoğraf, mesaj ve diğer kişisel bilgilerini çalmak istedikleri açıklandı.


Facebook yönetimi, hackerların yaptıkları her denemenin başarılı olmadığını söyledi.  Güvenlik uzmanları açıklanan bu rakamın ciddi endişe uyandırdığını ve kullanıcıların arkadaş eklerken artık daha dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti.


Site, gelinen bu aşamada önlemlerini çoğaltmaya karar verdiğini açıkladı. Hackerlarla başı dertte olan sitenin güvenlik yöneticileri, önümüzdeki hafta açıklayacakları yeni güvenlik önlemlerinde bu konuya değiniceklerini belirtti.


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