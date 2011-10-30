Korsanların son hedefi Facebook

T24-

Sitenin güvenlik uzmanları hackerların 24 saat içinde 600 bin kullanıcının hesap şifresini kırmaya çalıştığını söyledi. Hackerların kişilerin fotoğraf, mesaj ve diğer kişisel bilgilerini çalmak istedikleri açıklandı.Facebook yönetimi, hackerların yaptıkları her denemenin başarılı olmadığını söyledi. Güvenlik uzmanları açıklanan bu rakamın ciddi endişe uyandırdığını ve kullanıcıların arkadaş eklerken artık daha dikkatli davranmaları gerektiğini belirtti.Site, gelinen bu aşamada önlemlerini çoğaltmaya karar verdiğini açıkladı. Hackerlarla başı dertte olan sitenin güvenlik yöneticileri, önümüzdeki hafta açıklayacakları yeni güvenlik önlemlerinde bu konuya değiniceklerini belirtti.