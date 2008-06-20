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Bilim / Teknoloji

Korsanlara İnternet yok!

Fransa'da İnternet üzerinden gerçekleştirilen korsanlığın önünü alabilmek için radikal bir çözüm hayata geçiyor

20 Haziran 2008 03:00

Telif haklarıyla korunan eserlerin İnternet üzerinden yapılan korsanlığının, kimine göre paylaşımının, önüne geçebilmek için uzun süren dava aşaması ve mahkeme süreciyle uğraşmak istemeyen Fransa Kültür Bakanlığı, korsanlarla mücadelede 3 aşamalı bir planı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Plana göre yasadışı olarak kabul edilen biçimlerde film, oyun ve müzik dosyalarını indiren kullanıcılar önce bir “online” uyarıyla karşılaşıyorlar. Uyarıya kulak asmaksızın indirme işlemine devam eden kullanıcılara resmi bir uyarı mektubu gönderiliyor. Suçun üçüncü kez tekrarı halinde ise kullanıcının İnternet erişimi tam 1 yıllığına kesiliyor.
Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak yeni bir Telif Hakları yasasına göre işleyecek planın başarılı olması halinde İnternet üzerinden korsanlığın yüzde 80 oranında engellenebileceği hesaplanıyor.

Yeni yasanın gündeme gelmesiyle birlikte Fransa’da tüketici dernekleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından muhalefet sesleri de yükselmeye başladı. Zira korsanlık yaptığından şüphelenilen kullanıcıların İnternet bağlantılarının sürekli izlenmesi anlamına gelen bu yasayla birlikte iletişimin gizliliği ilkesinin zedelenmesi ve veri güvencesi açısından sakıncalar oluşması kaçınılmaz gibi.

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