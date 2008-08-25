Korsanlar ‘Sanal deprem’e yakalandı

Kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin banka hesaplarını boşaltarak milyonlarca dolar para dolandıran 29 zanlının kullandığı bilgisayarlarda 500 bin kişiye ait kredi kartı bilgileri ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve KOM Bilişim Suçları Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen "Sanal Deprem" operasyonunda gözaltına alınan 1'i 17 yaşında 29 zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Yaklaşık 3 yıl süren çalışmanın ardından Ankara Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın talimatıyla düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan çok sayıda dizüstü bilgisayar ve bilgisayar, hard disk, banka hesap cüzdanları, çeşitli alışveriş merkezleri ile akaryakıt şirketlerine ait kartlar; bir adet namlusu açılmış kuru sıkı tabanca, 34 adet bilyeli fişek, üzerinde manyetik çip bulunan kopyalanmaya hazır 200 adet boş kart, 5 adet kart kopyalama cihazı, 5 adet kart okuyucu, 1 adet "encoder", ile içerisine para gizlenmiş 1 adet gitar ve 150 bin Avro ele geçirildi.



Kendi servis sağlayıcıları var



Zanlıların emniyette verdikleri ifadeleri ve operasyon kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda "şebeke" mensuplarının Şanlıurfa'da bir sağlık ocağında pratisyen hekim olarak çalışan doktor Nekip A, tarafından kurulup yönetildiği tespit edildi.



"Travma" rumuzlu Nekip A'nın, kurduğu servis sağlayıcı (server) ve internet siteleri aracılığıyla Türkiye ve Rusya'daki bilgisayar korsanlarını (hacker) bir araya topladığı, bu kişileri de yardımcıları "Energizer" rumuzlu Metin C, "Seagate" rumuzlu Ercan F. ve Abdüllatif Ö. aracılığıyla yönettiği ve yönlendirdiği ifade edildi.

Aralarında 17 yaşında bir programcı da bulunan "şebeke" mensuplarından 13'ünün ilkokul mezunu olduğu ve "Hacker"lık yapabilecek seviyede bilgisayar kullandıkları kaydedildi. Bu kişilerin özellikle Rusya'daki bilgisayar korsanlarıyla irtibatlı oldukları ve çeşitli yollardan elde ettikleri kart bilgilerini karşılıklı olarak değiştirdikleri belirtildi.



Alışveriş kartları



Ellerindeki kart bilgilerini çeşitli alışveriş merkezleri ile akaryakıt şirketlerine ait kartlara kopyalayan "şebeke" mensuplarının, daha sonra kamera sistemin bulunmayan ATM'lerde kullanarak nakip para çektikleri ya da alışveriş yaptıkları ifade edildi.

"Şebeke" mensupları tarafından kullanılan bilgisayarlarda boş kartlara aktarılarak kredi kartına dönüştürülmek üzere 500 bin kredi kartı bilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Zanlıların, ayrıca çipli kredi kartlarını kopyalamak üzere oldukları, yakalanmadıkları takdirde, çipli kredi kartlarını kullanarak istedikleri her ATM'den para çekebilecekleri belirtildi.

Kartı hazırlayan ile kullanan "şebeke" mensuplarının farklı kişiler olduğu, dolandırdıkları kişilerden aldıkları paraları ise birbirlerine yabancı bankalar ya da yabancı para transfer şirketleri üzerinden yolladıkları belirlendi.



Lüks hayat



Kullandıkları yöntem sayesinde polis tarafından yakalanacaklarına inanmadıklarını da ifadelerinde belirten zanlıların, işlemler sırasında tedbiri elden bırakmadıkları, en az 3 şifre ile korudukları bilgisayarları birbirlerine verirken bile parmak izlerini sildikleri belirtildi.

Uzman polislerce incelemeye alınan bilgisayarlardaki şifrelerin ise çözüldüğü kaydedildi. Öte yandan, polis ekiplerinin 3 yıl süren çalışması sonucunda yakalanan zanlıların kişilerden ve bankalardan dolandırdıkları para "milyonlarca dolar" olarak ifade edildi. Zanlıların, bu paralarla akrabaları üzerine Rusya'da ev, otomobil ve yat satın aldıkları, lüks bir hayat yaşadıkları bildirildi. Zanlılardan, 18 yaşından küçük olan bilgisayar programcısı E.Y. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, 28 zanlı adliyeye gönderildi.

