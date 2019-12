'Korsanlar limanından alo'

Somalili korsanlarca kaçırılan Karagöl gemisinin kaptanı, uydu telefonu aracılığıyla nasıl kaçırıldıklarını, son durumlarını anlattı. Geminin sigorta şirketinin ise korsanlarla bugün fidye pazarlığına başlaması bekleniyor



Somalili korsanlarca kaçırılan Karagöl gemisinin kaptanı, istila altındaki gemisinden uydu aracılığıyla ropörtaj verdi. ‘KaptanHaber.Com’un sorularını korsarnların sesleri eşliğinde yanıtlayan kaptan Uğur Mümtaz Temeltaş, Biz korsan varmış yokmuş diye düşünmüyoruz yoksa insan sıkıntıya girer. Biz kendimizi işimize verdik” dedi.



Telefonu “Karagöl Gemisi buyurun...” diye açan Mümtaz kaptan bulundukları yeri şöyle anlattı:



“Somali’nin kuzey sahillerinde Eyl Marina diye geçen bir yer var, orada demirdeyiz. Bekliyoruz. Diğer gemiler de burada. İskele tarafımızda bir Fransız gemisi, sancak tarafımızda bir Danimarka gemisi var. YASA Neslihan (O da 29 Ekim’de kaçırılmıştı) 12 mil güneyimizde beklemekte. Şu anda durumumuz iyi. Bize davranışları normal, iyi. Kötü davranış görmedik. (...) Bundan başka bir durum yok. Zaten sesler geliyordur şu anda korsanların sesleri.” Görüşme özetle şöyle sürdü:



Evet (korsanların) sesleri geliyor. Kaç kişiler?



Gemiye çıktıklarında sayıları dokuzdu. Biz buraya gelince takviye edildi 25’e çıktılar. Ama bunların 25’ini toplasanız yani öyle çok da büyütmeyin gözünüzde. Bize davranışları iyi, onlarla aynı dinden olmamız, yakın olmamız, zamanında Somali devletine büyük yardımlar yapmış olmamız nedeniyle bize sempatiyle bakıyorlar. Şu ana kadar kötü bir muamele görmedik, çevredeki diğer gemilerin mürettebatından iyi durumdayız.



Nasıl geldiler gemiye?



Bunların büyük yolcu gemilerindeki kapalı filikalara benzeyen bir ana tekneleri var. Onun bordasına bağlı dört-beş tane de hızlı botları var. İlk başta bir gemiyi gözlerine kestiriyorlar. Daha sonra hızlı botlarla gemiye doğru hareket ediyorlar. Bize önce bir motor geldi üzerimize yaklaşırken biz ters manevra yaptık gelen botu alabora ettik devirdik. İçindeki korsanlar suya düştü. Ardından ikinci bot onları sudan topladı. Tabii tekrar üzerimize geldiler. Tansiyon yükseldi, üzerimize ateş etmeye başladılar. Ters manevra yüzünden geminin hızı da düşünce gemiye çıkma şansları da yükseldi. Tabii o sırada köprüüstü de ateş altında olunca mecbur gemiyi teslim aldılar bu şekilde. (...)



Gökova firkateynimiz orada. Gördünüz mü, yakında mı?



NATO gemileri olsun veya civadaki diğer savaş gemileri, bunların şu anda bize pek bir yararı olmaz. Çünkü bizler şu anda tutsak, rehin vaziyetteyiz. Ellerinde biz olduğumuz sürece herhangi bir yardımı olmaz. Şu an çevremizde iki tane Fransız savaş gemisi var. Onlar botlarla zaman zaman yanımızdan geçiyorlar ama, bütün bunlar bir sorti, bir göz boyama, yani biz ellerinde varken kurtarma operasyonu zor.



Basında da haberler çıkıyor, kurtarma operasyonu yapılsın mı yapılmasın mı şeklinde.

Bizim her zaman B planımız var gemide. Gerektiğinde yapmayı düşündüğümüz şeyler var. Gerekiyorsa o da yapılabilir. Ortada bir çıkmaz var. Bu çıkmaz eğer zorlamayla geldiyse zorlamayla da gidebilir. Biz önce bu işin normal yollarla çözümüne bakalım. (...)



Ailenize mesajınız var mı?



Dün akşam buraya korsanların tercümanı geldi gemiye. Biz gemiden telefonla konuşabiliyoruz ailelerimizle. Bu konuda bir kısıtlama yok. Her şey normal yürüyor gemide. Biz şu anda güverte bakım tutumları olsun, makine bakım tutumları olsun bu işlerle ilgileniyoruz. Biz korsan varmış yokmuş diye düşünmüyoruz yoksa insan sıkıntıya girer. Biz kendimizi işimize verdik. Korsanlar yukarda, ama biz sanki bir Afrika limanında imişçesine işlerimizi sürdürüyoruz.



Korsanlar gemide nerede kalıyorlar?



Biz bu konuyu kendileriyle konuştuk, anlaştık, köprüüstünde iskele tarafta kendilerine yer yaptık. Zaten geminin yaşam mahalline pek fazla girmek istemiyorlar. Üç gündür pek fazla bir sorun olmuyor.



Sürekli nöbetteler mi?



Bir kısmı tutuyor. Biz onları yaşam mahalline sokmuyoruz. Anlaşmamız o şekilde. Diğer gemilerden farklı muamele ediyorlar bize, bizi biraz seviyorlar gibi.



O bölgede yoğun bir trafik var. O bölgeden geçecek gemilere bir tavsiyeniz olur mu?

Gemilere verilecek pek tavsiye yok. Burada firmalara, armatörlere düşen görevler var. Bu bölgeye gelen gemiler silahlandırılırsa iyi olur. Mürettebatın yangın hortumuyla yapabileceği fazla bir şey yok. Ellerinde RPG 4 roketatar, G3 tüfek olan korsanlara karşı basınçlı suyla yapacağınız pek bir şey yok. (...) Eğer bizim elimizde de silah olsaydı, en azından bir caydırıcılık sağlamış olurduk. Bunlar bir silah sesiyle dönüp tekrar kendi gemilerine gidecek gibiydiler. Gemiye dokuz kişi çıktılar ama üçünde silah vardı. Bu konuda yapılabilecek fazla bir şey yok, her yer korsan önümüz arkamız.



Bu Eyl Limanı nasıl bir yer?



Somali’de öyle bir geminin girebileceği bir liman yok. Eyl dediğimiz yer, bildiğimiz sahil şeridi. Derinliğin 30 metre civarında olması nedeniyle demirlemenin müsait olduğu sular buralar. Herhangi bir şehir, insan topluluğu yok.



Balık tutmak vesaire gibi şeylere izin veriliyor mu?



Tabii balık tutma imkânı var. Ama korsanlar yanlarında keçi, koyun vesaire getiriyorlar. Hem kendilerine hem bize yetecek şekilde ayarlama yapıyorlar.



Radyo, TV var mı?



Şu an Türksat 3A uydusu çok yukarda. İnternetten ya da aradığınız zaman sizlerden bilgi alıyoruz.