-Korsanlar kaçırdıkları petrol tankerini bıraktı LAGOS (A.A) - 05.11.2011 - Nijerya'da deniz korsanları, geçtiğimiz günlerde kaçırdıkları bir petrol tankerini serbest bıraktı. Malta bayraklı olan ve bir Yunan şirketi tarafından işletilen Halifax adlı geminin korsanların eline geçtiği ve korsanların gemideki petrolü boşalttığı perşembe günü açıklanmıştı. Uluslararası Denizcilik Bürosu, Nijerya'da petrol çıkarılan güney deltası açıklarındaki bir limanın yakınlarında kaçırılan geminin bugün serbest kaldığını bildirdi. Ancak geminin mürettebatı ya da korsanlara fidye verilip verilmediği hakkında bilgi verilmedi. Gemi mürettebatının Filipinli ve Hindistanlı denizcilerden oluştuğu belirtiliyor. Nijerya'da deniz korsanları tarafından kaçırılan gemi sayısında son yıllarda ciddi artış olduğu biliniyor.