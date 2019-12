Korsanlar kaçırdı NATO alarma geçti

İşadamı Yalçın Sabancı'ya ait demir cevheri yüklü dev gemi, Aden Körfezi'nde Somalili korsanlar tarafından kaçırıldı. Korsanlar nedeniyle körfezde 7 savaş gemisi konuşlandıran NATO alarma geçti.



Konuşlandırılan gemiler arasında bulunan Türk savaş gemisi Gökova da 'emir' bekliyor. Son bir yılda 70'ten fazla gemiye saldıran Somalili korsanların en son hedefi Türk gemisi oldu. Yalçın Sabancı'ya ait demir cevheri yüklü 'Yasa Neslihan' adlı Türk gemisi, Kanada'dan aldığı demir cevherini Çin'e götürmek için yola çıktı ve 29 Ekim günü Aden Körfezi'ne girdi. Ancak hepsi Türk 20 mürettebatın bulunduğu 225 metre boyunda 82 bin ton ağırlığında gemiye saldıran korsanlar kontrolü ele geçirdi.



Buna rağmen soğukkanlılığını kaybetmeyen kaptan uydu aracılığıyla 'kaçırılma sinyali' vermeyi başardı. Şirket de durumu, Denizcilik Müsteşarlığı'na aktardı.



Henüz bir fidye talebi yok



Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bilgilendirilen ve son dönemde yaşanan kaçırılma olayları nedeniyle bölgede 7 savaş gemisi bulunduran NATO da alarma geçti. 2 savaş gemisinin 'Neslihan'ı takibe aldığı belirtiliyor.



Bu gemilerden biri olan Türk savaş gemisi Gökova da 'emir' bekliyor. 77 bin ton demir cevheri yükü olan Marshall Island bayraklı gemi ile halen irtibat kurulamıyor. Yasa Denizcilik Hukuk müşaviri avukat Fehmi Ülgener de, "Gemi ile iletişim en son kaçırılma sinyali alındığında oldu. Şu an için mürettebatla konuşma imkânımız yok. İki savaş gemisi takibe aldı. Gemi personelimizde silah yoktu. Zaten silah olsa korsanlar daha başka davranırlar. Henüz bize bir fidye talebi ulaşmadı" dedi. Ülgener tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Müvekkilim Yasa Gemi İşletmeciliği personelin can güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaktadır" denildi.