Korsanlar geminin kaşıklarını da çaldı

Somali’nin Korsanlar Limanı Eyl’de 1.5 aydan beri rehin tutulan ve iki gün önce esaretten kurtulan Karagöl Gemisi’nde, fidyenin teslim edildiği ve limandan ayrıldığı gün filmleri aratmayan anlar yaşandığı ortaya çıktı.



2 milyon dolarlık fidye, Dubai-Cibuti üzerinden Somali’ye ulaştırıldı.



Fidye parası, korsanların lideri Fuat’ın istediği gibi 10 ayrı torbada, küçük banknotlar halinde verildi. Sayıları kimi zaman 100’u bulan korsanların tahliyesi için de 10 kadar motor gemiye yaklaştı. Bu arada korsanlar, geminin çatal, bıçak ve tabaklarını da çaldı.