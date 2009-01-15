Korsanlar geminin kaşıklarını da çaldı

Somali’nin Korsanlar Limanı Eyl’de 1.5 aydan beri rehin tutulan ve
iki gün önce esaretten kurtulan Karagöl Gemisi’nde, fidyenin teslim
edildiği ve limandan ayrıldığı gün filmleri aratmayan anlar yaşandığı
ortaya çıktı.
2 milyon dolarlık fidye, Dubai-Cibuti üzerinden Somali’ye ulaştırıldı.
Fidye
parası, korsanların lideri Fuat’ın istediği gibi 10 ayrı torbada, küçük
banknotlar halinde verildi. Sayıları kimi zaman 100’u bulan korsanların
tahliyesi için de 10 kadar motor gemiye yaklaştı. Bu arada korsanlar,
geminin çatal, bıçak ve tabaklarını da çaldı.