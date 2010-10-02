Korsanlar dakikada 36 kopya CD üretti

T24- Konya'da düzenlenen operasyonunda, 24 bin korsan CD ve DVD ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların dakikada 36 kopya CD üreten düzeneğine el konuldu.





Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde belirlenen 5 adrese baskın yaptı.



Operasyonda, 24 bin basımı tamamlanmış korsan CD ve DVD ele geçirildi. Operasyonda korsan CD'leri çoğalttıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.



CD'lerle birlikte, CD kopyalamasında kullanılan bilgisayar, çoğaltıcı ve kartonetlere el konuldu.



Ayrıca şüphelilerin, evlerinde kurdukları düzenekle bir CD'nin dakikada 36 kopyasını çıkartabildikleri tespit edildi.



Şüpheliler hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.



Güvenlik Şube Müdürü İbrahim Tatır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte fikri ve mülkiyet haklarının korunması, korsan yayıncılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda bugüne kadar binlerce korsan CD ve DVD'nin ele geçirildiğini söyledi.



Tatır, bundan sonra da ''çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini'' kaydetti.



