'Korsandan' vergi borcu almak zor!



T24 - Ünlü Amerikalı film yıldızı Johnny Depp, vergi sorunu yüzünden Fransa'yı terk etme kararı aldı.







Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile evli olan ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Depp, turist vizesi için belirlenen sürelerden fazla kaldığı gerekçesiyle Fransız vergi dairesinin peşini bırakmaması üzerine ABD'ye dönme kararı aldı. Karısının Fransa'da çocuklarını büyütme isteği üzerine sürekli film çevirdiği ABD ile ailesinin yaşadığı Fransa arasında mekik dokuyan ünlü yıldız, Fransız vergi dairesinin “burada uzun süre kalıyorsun, ikametgahını artık Fransa'ya taşı ve vergini ver” uyarısını kabul etmeyeceğini ve ülkesine döneceğini açıkladı.



Fransız yasalarına göre, bu ülkede yılda 180 günden fazla yaşayan kişilere, vergi ödeme zorunluluğu getiriliyor. Hollywood'un en çok kazanan yıldızları arasında yer alan Depp, son olarak “Karayip Korsanları”nın 4. serisinden 350 milyon dolar para kazanmıştı.









