Korsana göz açtırılmıyor

T24 - Son 3 yılda yapılan operasyonlarda 7 milyon 750 bin kaçak film CD/VCD/DVD'si ele geçirildi, 10 bin 312 kişi yakalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2007-2008-2009 yıllarında korsan yayınla mücadele için 9 bin 506 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda, 10 bin 312 kişi yakalandı. En çok operasyonun yapıldığı ve şahsın yakalandığı yıl ise 2007 yılı oldu.

2007'de 2 milyon 222 bin, 2008'de 1 milyon 569, 1 Ekim 2009'a kadar da 890 bin olmak üzere toplam 4 milyon 682 bin kaçak CD/VCD ele geçirildi. Son 3 yılda, 3 milyon 66 bin kaçak DVD'ye de el konuldu. Böylece son 3 yılda el konulan CD, VCD ve DVD sayısı 7 milyon 748 bin 437'e ulaştı.

2007-2008-2009 yıllarında kaçak ele geçirilen kitap sayısı ise 1 milyon 661 bin oldu. 840 bin 860 kitapla, en çok kaçak kitap 2009'da ele geçirildi.

Son 3 yılda yapılan operasyonlarda ele geçirilen video ve teyp kaseti adedi 39 bin 639; porno yayın adedi ise 243 bin 477 oldu.

Aynı dönemde, 48 milyon 313 bin 392 adet kapak kartonet (müzik albümlerinin kapağı) ele geçirildi. Yıllara göre bakıldığında, 2007'de 8 milyon 483 bin, 2008'de 25 milyon 900 bin, 2009'da 13 milyon 929 bin kapak kartonet imha edildi.

Son 3 yılda, 58 milyon 202 bin kaçak materyal, yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirildi.