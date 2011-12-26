Korsan yayın 'en çok satanlar'ı sunar!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'un çeşitli semtlerinde son 3 yıl içerisinde kitap, CD, DVD gibi korsan yayınlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 182 milyon 342 bin 982 lira değerinde, 43 milyon 686 bin 509 adet ürün ele geçirildi.Ele geçirilen korsan yayınlar arasında Türk ve yabancı yazarlara ait 3 milyon adet kitap bulunuyor. Korsan yayın operasyonlarına ilişkin, son 3 yıl da 3 bin 390 kişi hakkında, Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesine göre, ''Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişiler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılıyor.Bu arada, ele geçirilen korsan kitapların, İstanbul'daki matbaalarda basılarak, piyasaya sürüldüğü de anlaşıldı.Yasa dışı çoğaltılan kitapların, kitapçılardaki 'En çok satanlar' rafları takip edilerek belirlendiği öğrenildi.Güncel gelişmeleri yakından takip eden korsan yayıncıların, hızla değişen gündeme göre politik araştırma veya roman tarzındaki kitaplara daha çok yöneliyor. Geçen yıl özellikle Hanifi Avcı'nın yazdığı ''Haliç'teki Simonlar'', Mahmut Yıldırım'ın oğlu Murat Yıldırım'ın yazdığı ''Yeşil'', Mahir Kaynak'ın ''Örtülü Operasyonlar'' ve emekli Albay Erdal Sarızeybek'in ''Şemdinli'de Sınırı Aşmak'' adlı kitapları geçen yıl korsanların gözdesi arasında yer aldığı ifade edildi.